"لا تتظاهر بأنك لا تراها!".. فينيسيوس يطلق حملة ضد العنصرية

أكثر من اكتوى بنارها..

كونه واحدًا من أكثر من طالته هذه المظاهر السلبية، لا يكف البرازيلي فينيسيوس جونيور عن التوعية بأخطار العنصرية وضرورة تلافيها من قبل المجتمعات حول العالم.

لذلك أطلق الدولي البرازيلي حملة بعنوان: "العنصرية، لا تتظاهر بأنك لا تراها" في البرازيل وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نشر فينيسيوس تصميم الحملة الذي حمل صورته مع خلفية داكنة، بينما كانت الملصقات قد بدأت تنتشر للتو في مدن البرازيل.

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وعبر "تويتر" نشر فينيسيوس تغريدة مع صورة الملصق جاء فيها: "هذه هي الرسالة، اليوم ودائمًا، كشف العنصريين".

يتزامن هذا مع اليوم الرسمي للتوعية بأصحاب البشرة السمراء، وما يكابدونه من مشكلات عنصرية في كثير من المجتمعات، حتى ونحن في عام 2023!