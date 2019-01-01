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قلة المهتمين تدفع إيكاردي نحو روما

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إيكاردي ووضع صعب في إنتر
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن روما أبدى اهتماماً بالتعاقد مع مهاجم إنتر ماورو إيكاردي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

إيكاردي دخل في مشاكل كبرى مع ناديه في الشهور الأخيرة وتحدثت التقارير عن أن إنتر سيبحث عن التخلص منه وضم مهاجم جديد.

وأوضحت "سكاي" أن روما استفسر عن مدى إمكانية ضم إيكاردي عبر وسطاء للنادي العاصمي لمعرفة متطلبات إنتر لبيعه.

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وبحسب التقارير، فلم يستقبل إنتر أي عروض لشراء الأرجنتيني، ورفض مانشستر يونايتد فكرة المبادلة المباشرة مع روميلو لوكاكو.

وأشارت الصحيفة أن المفاوضات بين إنتر وروما لشراء إيدن دجيكو قد تسهل فتح الحديث عن انضمام إيكاردي للجهة المقابلة.

ويبحث روما عن مدرب جديد لخلافة المغادر كلاوديو رانييري، وتم ترشيح باولو فونسيكا، المدير الفني لشاختار، لتولي المهمة.

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