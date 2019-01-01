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إنتر ينافس ريال مدريد على ضم إيريكسن

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(C)Getty Images
إيريكسن أعلن الرحيل عن توتنهام
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر انضم لريال مدريد في محاولة التعاقد مع نجم توتنهام كريستيان إيريكسن خلال الصيف الحالي.

إيريكسن أعلن في الساعات الماضية رغبته الرحيل عن صفوف سبيرز وخوض تجربة جديدة، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول خطوته المقبلة.

وقالت "لاجازيتا" إن إنتر استفسر عن إمكانية ضم الدولي الدنماركي خلال موسم الانتقالات الحالي مستغلاً اقتراب انتهاء عقده مع توتنهام.

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وينتهي عقد إيريكسن في 2020، وأشارت الصحيفة أن ناديه سيحاول بيعه هذا الصيف لتفادي خسارته مجاناً بعد عام من الآن.

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وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد هو النادي الأكثر اهتماماً بإيريكسن ولكن علاقته المتوترة مع توتنهام بسبب سابق المفاوضات مع مدربه ماوريسيو بوتشيتينو تعقد الصفقة.

وختمت الصحيفة تقريرها أن توتنهام قد يوافق على بيع نجمه مقابل مبلغ يتراوح في حدود 60-70 مليون يورو.

وسجل إيريكسن 10 أهداف وصنع 17 بجميع المسابقات مع سبيرز هذا الموسم.

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