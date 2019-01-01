إنتر ينافس ريال مدريد على ضم إيريكسن

إيريكسن أعلن الرحيل عن توتنهام

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر انضم لريال مدريد في محاولة التعاقد مع نجم توتنهام كريستيان إيريكسن خلال الصيف الحالي.

إيريكسن أعلن في الساعات الماضية رغبته الرحيل عن صفوف سبيرز وخوض تجربة جديدة، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول خطوته المقبلة.

وقالت "لاجازيتا" إن إنتر استفسر عن إمكانية ضم الدولي الدنماركي خلال موسم الانتقالات الحالي مستغلاً اقتراب انتهاء عقده مع توتنهام.

وينتهي عقد إيريكسن في 2020، وأشارت الصحيفة أن ناديه سيحاول بيعه هذا الصيف لتفادي خسارته مجاناً بعد عام من الآن.

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⚽️ 604 مباراة

🎯 213 صناعة أهداف

🎩 53 هاتريك



👑 كريستيانو 👑 رونالدو 👑 pic.twitter.com/j5CI4knh8B — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 5, 2019

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وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد هو النادي الأكثر اهتماماً بإيريكسن ولكن علاقته المتوترة مع توتنهام بسبب سابق المفاوضات مع مدربه ماوريسيو بوتشيتينو تعقد الصفقة.

وختمت الصحيفة تقريرها أن توتنهام قد يوافق على بيع نجمه مقابل مبلغ يتراوح في حدود 60-70 مليون يورو.

وسجل إيريكسن 10 أهداف وصنع 17 بجميع المسابقات مع سبيرز هذا الموسم.