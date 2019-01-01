كونتي: سأعمل مع ماروتا لإعادة إنتر إلى القمة

الجميع ينتظر إنتر كونتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، أنه يتطلع لبداية تجربته مع النيراتزوري ويطمح لإعادة الفريق مجدداً إلى القمة في الفترة المقبلة.

إنتر كان قد أعلن تعيين كونتي مدرباً الأسبوع الماضي للفريق الأول خلفاً للوشيانو سباليتي الذي رحل في نهاية الموسم المنصرم.

وقال كونتي في حوار مع "جي كيو": "يجب العمل كثيراً، هذا جزء مني، أعرف أن هناك انتظار لنتائج هذا العمل وسرعة ظهوره".

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⚽️ 604 مباراة

🎯 213 صناعة أهداف

🎩 53 هاتريك



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وأكمل: "يمكن أن أتقبل في البداية أن فرص الفوز قليلة، ولكن موجودة، لا نملك حدوداً، وجود ماروتا يساعد ونتشارك نفس الجدية".

وختم: "منذ ثمان سنوات لم ننافس على المركز الأول، يجب أن نغير بضع الأشياء، ولمست إصرار الرئيس، لا يمكنني الانتظار للبداية".

وسيكون ظهور كونتي الأول مع إنتر في شهر يوليو المقبل عندما يبدأ المعسكر التدريبي للفريق استعداداً للموسم الجديد.