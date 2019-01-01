قرعة دوري أبطال أوروبا: المنافسون المحتملون لليفربول برشلونة وكبار الفرق

تأهل معظم الكبار من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020، فمن هم المنافسون المحتملون لريال مدريد ويوفنتوس وليفربول وبرشلونة وبقية الكبار

ضمن معظم كبار القوم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم التأهل من دور المجموعات، ومنهم من حسمه مبكرًا، ليتطلعوا بذلك إلى منافسين في المتناول في دور الـ16، لكن الجمهور يتمنى مباريات قوية تعوض فترة غياب البطولة.

ستقام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الإثنين القادم 16 ديسمبر 2019 ميلاديًا الموافق 19 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وذلك في مدينة نيون السويسرية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة الثانية بتوقيت مكة المكرمة.

تأهلت فرق كبرى لثمن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، على غرار ليفربول وريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ و مانشستر سيتي ويوفنتوس و باريس سان جيرمان ، أما المفاجأة الوحيدة فكانت توديع أياكس ذات الأذنين من الدور الأول.

هذه المرة الأولى التي يشهد فيها دور 16 دوري أبطال أوروبا فرق من الدوريات الخمس الكبرى بلا استثناء، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، الدوري الإسباني والدوري الفرنسي.

لكن ما هو نظام قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال؟ ومن هم المنافسون المحتملون للفرق الكبرى؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

موعد قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

في دور 16 من دوري أبطال أوروبا تُقسم الفرق المتأهلة إلى قسمين متساويين، كل منهما يحتوي على ثمانية فرق.

الوعاء الأول سيحتوي على الفرق التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول من دوري الأبطال، أما الثاني فستتواجد به الفرق التي حصلت على المركز الثاني في مجموعاتها.

تُجرى القرعة بسحب كرة من الوعاء الأول ثم الوعاء الثاني بالتتابع، وتستمر هذه العملية حتى آخر كرة من الوعائين.

لا يمكن لأي فريق أن يواجه منافس له من نفس المجموعة في دور 16 من دوري أبطال أوروبا ، كذلك لا يمكن أن يواجه فريق تابع لنفس الاتحاد الوطني، ما يعني أننا لن نشهد كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على سبيل المثال.

تُلعب مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال من مباراتي ذهاب وإياب، وستكون مباراة الإياب لكل مواجهة في أرض متصدر مجموعته في الدور الأول.

ليفربول

تأهل ليفربول كمتصدر للمجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا على حساب نابولي الذي حل وصيفًا، وسالزبورج الذي تحول للدوري الأوروبي وجينك.

لن يواجه زملاء محمد صلاح أبناء الجنوب الإيطالي باعتبارهم وصيف المجموعة، كذلك لن يقابلوا أي فريق متأهل من الدوري الإنجليزي، لتنحصر الاحتمالات بذلك على أتالانتا وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند وليون وريال مدريد.

سيأمل عشاق كرة القدم في كل مكان بالطبع أن يقع ليفربول في طريق ريال مدريد، في إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسمين والذي فاز به الملكي.

ريال مدريد

خسر ريال مدريد بثلاثيةٍ نظيفة في افتتاحية المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، وهو ما أثر عليه بالسلب في الأخير وتسبب في تأهله كوصيف.

المنافسون المحتملون للملكي في دور الـ16 هم: بايرن ميونخ وليفربول ويوفنتوس ومانشستر سيتي ولايبزيج .

برشلونة

وقع برشلونة هذا الموسم في مجموعة الموت لدوري أبطال أوروبا رفقة بوروسيا دورتموند والإنتر وسلافيا براج، لكن زملاء ميسي نجحوا في التأهل قبل انتهاء دور لمجموعات بجولة أي في الجولة الخامسة.

تأهل البلاوجرانا كمتصدر، وهو ما يجعل المنافسون المحتملون له هم: أتالانتا وتشيلسي وليون ونابولي وتوتنهام.

لطالما كانت المواجهة بين برشلونة وتشيلسي إحدى القصص القوية في دوري أبطال أوروبا، لكن من سيقع في طريق البلاوجرانا في دور الـ16؟

مانشستر سيتي

مع ابتعاد لقب الدوري الإنجليزي عن مانشستر سيتي ، سيسعى بيب جوارديولا إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

حصد السيتيزنس ضعف نقاط الوصيف أتالانتا في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال، وسيكون منافسهم أحد هؤلاء: أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، ليون، نابولي وريال مدريد.

بايرن ميونخ

لا تجري الأمور بشكلٍ جيد هذا الموسم مع بايرن ميونخ ، لواجهته معاناة كبيرة في الحفاظ على لقب الدوري الألماني.

على النقيض تمامًا كانت مسيرتهم في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز أبناء بافاريا بست مباريات من أصل ستة وحصلوا على العلامة الكاملة، وسيقابلوا في دور الـ16 أحد هؤلاء: أتالانتا، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، ليون، نابولي وريال مدريد.

أحد المواجهات الكلاسيكية لدوري أبطال أوروبا التي يتمناها عشاق الكرة في جميع أنحاء العالم بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، فهل تضعهما القرعة في طريق بعضهما البعض؟

تشيلسي

أعاد فرانك لامبارد تشيلسي للواجهة منذ أن تولى الإدارة الفنية هذا الموسم، وذلك باعتماده على مجموعة من العناصر الشابة، لكن ابلوز قد يعاني أمام أي منافس في دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

تأهل بطل دوري الأبطال 2012 كمتصدر للمجموعة الثامنة على حساب فالنسيا، وبذلك سيواجه برشلونة أو بايرن ميونخ أو يوفنتوس أو باريس سان جيرمان أو لايبزيج.

يتمنى عشاق تشيلسي أن يواجهوا لايبزيج بالطبع، لكن من لا يشجع البلوز سيتمنى إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2012 ضد البلاوجرانا.

يوفنتوس

يواجه يوفنتوس منافسة شرسة على الدوري الإيطالي هذا الموسم - على عكس المعتاد - مع الإنتر، لكنه لم يلاقي هذه لمنافسة في دوري أبطل أوروبا وتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة.

سيكون ساري أمام مهمة صعبة في دور 16، حيث سيواجه فريق كبير أو عنيد، فمنافسون المحتملون هم: تشيلسي، بوروسيا دورتموند، ليون، ريال مدريد وتوتنهام.

بعد أن وصل النهائي مرتين خلال 3 سنوات، خرج اليوفي الموسم الماضي من ربع نهائي دوري الأبطال على يد أياكس، كذلك خرج من نفس الدور في الموسم قبل الماضي.

توتنهام

يعلم جوزيه مورينيو كيف يفوز بدوري أبطال أوروبا، لكنه سيحتاج لحدث استثنائي هذا الموسم مثل الذي فعله مع بورتو من قبل وفاز بدوري أبطال أوروبا.

خسر توتنهام من بايرن ميونخ ذهابًا وإيابًا في دور المجموعات من دوري الأبطال هذا الموسم، وسيكون أمام منافس من هؤلاء: برشلونة، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، لايبزيج وفالنسيا.

باريس سان جيرمان

مع الانسجام بين نيمار وكيليان مبابي الذي أصبح موجودًا، خاض باريس سان جيرمان دور مجموعات مميزًا.

النقطة الوحيدة التي خسرها الباريسيون كانت من تعادل مع ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو، لكن عليهم التطور أكثر في دور 16 من دوري أبطال أوروبا فمنافسهم سيكون أتلتيكو مدربد أو أتالانتا أو تشيلسي أو بوروسيا دورتموند أو نابولي أو توتنهام.