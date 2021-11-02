فينيسيوس يلوم نيمار ويحسم الجدل: لم أشجع برشلونة في حياتي!

قرر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الرد على التقارير التي أكدت أنه كان دائمًا من مشجعي الغريم التقليدي برشلونة.

أندريه كوري، الموظف السابق في نادي برشلونة، أكد أن فينيسيوس جونيور كان دائمًا من مشجعي "البلوجرانا"، وهو ما أدى إلى انتقادات للاعب البرازيلي.

وقرر فينيسيوس جونيور، الرد على تلك التصريحات، مؤكدًا أنه كان دائمًا من مشجعي ريال مدريد.

ماذا قال فينيسيوس؟

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "Esporte Interativo" البرازيلية، قال فينيسيوس: "لا، لم أكن قط مشجعًا لبرشلونة".

وأضاف عن سبب الالتباس: "لطالما أعجبت بنيمار كثيرًا، وأحيانًا يرتبك الناس، كوني أحب نيمار أو معجب بكريستيانو رونالدو لا يجعلني مشجعًا لباريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد، إنه مجرد إعجاب بلاعبين أراهم مثلي الأعلى".

ماذا قال فينيسيوس عن ارتباطه بريال مدريد؟

وانتقل البرازيلي الشاب بعد ذلك للحديث عن ارتباطه بنادي ريال مدريد، وكشف عن تشجيعه له منذ كان طفلًا.

وقال: "ريال مدريد كان فريقي دائمًا، لقد اخترت ريال مدريد، وعرضه كان الأقل من الناحية المالية".

وأضاف: "لقد كان عرض ريال مدريد أقل عرض تم تقديمه لي، لكن كنت أؤمن أن مشروعه هو الأفضل".

ماذا قدم فينيسيوس في الموسم الحالي؟

يشهد الموسم الحالي انفجارًا كبيرًا في قدرات فينسيوس جونيور، حيث يظهر في صورة المنقذ للنادي الملكي في الكثير من المباريات.

ولعب فينيسيوس 14 مباراة مع ريال مدريد في كافة البطولات خلال الموسم الحالي، تمكن خلالها من تسجيل تسعة أهداف، وتقديم خمس تمريرات حاسمة، ولعب في المجمل 1095 دقيقة لعب.

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