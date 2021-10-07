فينيسيوس جونيور.. أكثر من مجرد لاعب كرة قدم

لم يعد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني مجرد لاعب كرة قدم، حيث نمت صورته في جميع المجالات على مر السنين، رغم أنه يركز فقط على ما يحدث في أرض الملعب.

لكن بالنسبة إلى كل شيء آخر، يضمن مجتمع "VJR team" أن يكون البرازيلي الشاب على دراية جيدة بكل أحواله، وكذلك يعمل على رعايته الشخصية، فيما يخص التدريب، والطعام، والبحث عن أفضل العلامات التجارية لاستغلال صورته.

صحيفة "جلوبو" البرازيلية شرحت كل هذه الأمور بتفصيل كبير، وكشفت أن ما يصل إلى 12 شخصًا يعملون معه فينيسيوس جونيور بشكل مقرب، بالإضافة إلى 27 آخرين لا يتمتعون بنفس الحصرية في التعامل.

طاهي ومصور خاص

من بين أولئك الذين يعملون بدوام كامل، ويركزون على الأداء، يقوم الطاهي بإعداد وتقديم أطباق متوازنة، بحيث يتم التحكم في كمية الطعام الذي يتناوله فينيسيوس.

طعام البرازيلي الشاب المفضل، مزيج من الأرز والحبوب، يقتصر على مرتين في الأسبوع، وتعد اللحوم البيضاء المكون الرئيسي في نظامه الغذائي.

ويعمل أخصائي العلاج الطبيعي تياجو لوبو على إعادة تأهل فينيسيوس بعد كل مباراة، من أجل حمايته من الإصابات.

وحتى وقت قريب، كان المصور المحترف أيضًا، الذي أجبر على العودة إلى بلاده بسبب مشاكل شخصية، يتابع فينيسيوس جونيور طوال اليوم، ويسجل بعض لحظات روتينه، وأيضًا منذ البداية يرافقه مصور في كل مباراة.

مكتب العائلة

يتضمن الهيكل المخصص للاعب البرازيلي "مكتب العائلة"، هو مخصص لتقديم المشورة وإدارة الأصول العائلية.

كما وظف شركة "TMF" لإدارة حياته في أوروبا، ومساعدته قانونيًا ولوجيستيًا، وأصبحت الشركة ترافق فينيسيوس منذ أن بدأ التفوق في حياته المهنية في البرازيل.

ريال مدريد شريك أساسي

ويعد ريال مدريد شريكًا أساسيًا في عقود الرعاية الخاصة بالبرازيلي الشاب، كما أكد فريدريكو بينا، الرئيس التنفيذي لشركة "TMF".

بينا كشف أن ريال مدريد لم يعد يحصل على 50% من حقوق الصور كما كان يحدث من قبل.

وقال بينا: "الفكرة هي الشراكة مع العلامات التجارية التي يستخدمها النادي بالفعل، أو يوافق عليها بطريقة ما، لأن ما يريده العميل هو نوع من الموافقة، وهذا ليس بالأمر السهل".

وأضاف: "غالبًا ما يكون من المغري فعل شيء فقط من أجل المال، بما أن هناك الآن فريقًا رائعًا يعرفك جيدًا، فنحن قادرون على وضع جميع النقاط في منظورها الصحيح، والمناقشة لاتخاذ أفضل القرارات".

وتابع: "هذه استراتيجية استخدمها فلورنتينيو بيريز بالفعل في عصر الجلاكتيكوس، وفي ذكل الوقت الوقت كانت القاعدة المشاركة بنسبة 50%".

وأكمل: "بالطبع تغير ذلك، فلورنتينو غادر النادي ثم عاد، واليوم هناك تأثير وليس 50%، لا يمكن تأكيد النسبة، لكن نعم ريال مدريد شريك في صورة فينيسيوس".

العديد من الشركات الراعية

بالإضافة إلى الرعاية من شركة "نايك" للمستلزمات الرياضية، فإن فينيسيوس جونيور لديه عقود مع "جاجا ميلانو" و"دولتشي أند جابانا"، ولقد كان سفيرًا لمباراة "فيفا 2020" الخيرية.

ووفقًا للبيانات التي حصلت عليها الصحيفة البرازيلية، فإن الرعاية الشخصية الخاصة بفينيسيوس جونيور تصل إلى 800 ألف يورو.

وتعلق الصحيفة البرازيلية: "يشير تطور شعبيته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى نمو علامته التجارية، على إنستجرام امتلك مليوني متابع عندما غادر فلامينجو، وفي نهاية الموسم الأول مع ريال مدريد وصل عدد المتابعين إلى سبعة ملايين، واليوم هو قريب من 12 مليون متابع".

É um grande orgulho fazer parte da Nação do Novo Futebol! Traga seu amor e esqueça o ódio. 🔥⚽️ pic.twitter.com/NtqmDrh5nq — Vini Jr. (@vinijr) June 21, 2021

الراتب الأدنى!

يحصل فينيسيوس جونيور على واحد من أقل الرواتب في ريال مدريد، وتشير تقارير إلى حصوله على 3.5 مليون يورو.

ويشير التقرير إلى أن فينيسوس جونيور يعد في الثلث السفلي في قائمة رواتب ريال مدريد.

وبالنظر إلى أن البرازيلي تم التوقيع معه بعمر 16 عامًا، وكان حينها اللاعب الوحيد الذي لم يخض أي مباراة احترافية، فالأمر منطقي.

الصحيفة البرازيلية تشير إلى أنه في عام 2022 يمكن أن تبدأ الاتصالات لتجديد عقده مع ريال مدريد.

ومن المفهوم أن عقده الحالي قد عفا عليه الزمن، لذلك عندما يجدد، ربما ينتقل إلى الثلث الأول في قائمة رواتب ريال مدريد.

لنذهب إلى الأكبر في العالم!

الصحيفة البرازيلية كشفت كيف انتقل فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد.

نادي ليفربول الإنجليزي كان أول من تواصل معه، ثم مانشستر سيتي، وبعده برشلونة الذي اصطحب والدي اللاعب لزيارة منشآت النادي، وأخيرًا ظهر ريال مدريد.

عرض برشلونة للاعب كان متفوقًا، لكن فينيسيوس وجد صعوبة في اللعب مع وجود ليونيل ميسي ونيمار في الفريق حينها.

وفي أبريل 2017، أرسل فينيسيوس جونيور إلى وكيل أعماله، لوكاس مينيرو، رسالة عبر برنامج "واتساب" كتب فيها: "ريال، دعنا نذهب إلى الأكبر في العالم".

معهد فينيسيوس جونيور

ويسعى فينيسيوس أيضًا إلى تخصيص وقت لمشروعه الذي أطلقه في يوليو الماضي لمساعدة الأطفال الأكثر احتياجًا، وهو "معهد فينيسيوس".

ويركز المشروع على التعليم لجعل الدراسة أسهل وأكثر متعة.

وقال فينيسيوس عن ذلك: "لا أريد أن أرى المزيد من الأطفال مثل فينيسيوس ونيمار وكريستيانو رونالدو، أريد المزيد من الأطباء، والمزيد من الأشخاص المؤهلين، والمزيد من الأشخاص في جميع القطاعات لنتطور".

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