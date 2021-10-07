خاص | مارتينيز عن شائعات تدريب برشلونة: فخور بجذوري الكتالونية

مدرب منتخب بلجيكا متحمس لقيادة "الشياطين الحمر" في دوري الأمم الأوروبية رغم ارتباطه بتدريب برشلونة.

يصر الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا على التزامه الكامل مع "الشياطين الحمر" رغم التكهنات العديدة التي ربطته بتدريب نادي برشلونة الإسباني.

ويعد مدرب إيفرتون السابق أحد أبرز الأسماء التي تم ذكرها كبديل محتمل للهولندي رونالد كومان في تدريب برشلونة، والذي أصبح مستقبله في "كامب نو" محل شك كبير بعد بداية مخيبة للآمال في موسم 2021-2022.

وعلى الرغم من أن مارتينيز "كتالوني فخور" بالنظر إلى مولده، إلا أنه يركز فقط على دوره مع بلجيكا، حيث يواجه "الشياطين الحمر" منتخب فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية مساء الخميس 7 أكتوبر.

ماذا قال مارتينيز عن ارتباطه بتدريب برشلونة؟

مارتينيز تحدث في مقابلة خاصة مع "جول" عن ارتباطه بتدريب برشلونة مؤخرًا.

وقال مدرب بلجيكا: "بكل صدق، لا أقضي الكثير من الوقت في التفكير في مستقبلي".

وأضاف: "تظهر مسيرتي أنني لم أخطط للوصول إلى ما أنا عليه الآن، أنا فقط أنتقل من مشروع إلى آخر، وكما تعلم أنه يجب أن تكون ملتزمًا بما لديك اليوم".

وتابع: "في كرة القدم، إذا بدأت في التفكير فإنك تخسر تركيزك وتقلل مما تفعله، في حالتي، أنا سعيد جدًا بما أفعله، وأحاول فقط الوصول إلى الخطوات التالية".

وأردف: "في النهاية، إذا كان لا بد لي من التوصل إلى قرار سأحاول فقط اتخاذ القرار الأفضل للجميع".

ماذا قال مارتينيز عن دوري الأمم الأوروبية؟

منتخب بلجيكا يلعب مساء الخميس مع فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، والفائز يلعب أمام إسبانيا التي فازت على إيطاليا بهدفين مقابل هدف مساء الأربعاء.

مارتينيز يرى أن مواجهة محتملة مع منتخب البلد الذي ولد فيه تعد أمرًا مشجعًا، خاصة وأن منتخب بلجيكا لعب بعض المباريات المثيرة للحماس في دوري الأمم الأوروبية.

وقال مارتينيز وهو يناقش المواجهة المحتملة ضد إسبانيا: "لا يمكن أن تفقد جذورك أبدًا، أنا فخور جدًا بها وعائلتي من هناك".

وأضاف: "لكنك تتعلم ألا تفتقد الأماكن، وأن تجد منزلًا أينما كنت في بيئة سعيدة، لكن أحد الأشياء الغريبة هي أن مباراتي الأولى كمدرب لبجليكا كانت ضد إسبانيا".

وتابع: "لقد حددت حقًا التي سنعمل بها منذ تلك النقطة فصاعدًا، قد تتاح لنا الفرصة لمواجهة إسبانيا وستكون مباراة رائعة، إنه تظهر فقط أن هذه البطولة تعمل بشكل جيد".

وأردف: "إنها تجمع فرقًا مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا في مباريات رائعة مع فرصة للفوز بالألقاب، إنها حقًا مميزة تمامًا، مهما كانت الطريقة التي تريد أن تنظر إليها".

وأكمل: "إذا لعبنا أمام إسبانيا، فقد نشأت هناك، وأمام فرنسا نواجه الفريق الذي هزمنا في نصف نهائي كأس العالم، هناك الكثير من القصص والخطط التي نحتاج إلى إعدادها".

ما هو رأي مارتينيز في لويس إنريكي؟

روبرتو مارتينيز تطرق خلال المقابلة إلى الحديث عن لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا والعمل الذي يقوم به مع "لا روخا".

إنريكي يعمل مع منتخب إسبانيا فيما يشبه الفترة الانتقالات، مع العديد من الوجوه الجديدة التي يتم تقديمها إلى المنتخب الأول، ومارتينيز معجب بما رآه.

وقال مدرب بلجيكا: "لويس إنريكي يؤدي بشكل جيد، أعتقد أن لديه طريقة عمل واضحة جدًا، ويعرف كيف يريد أن يلعب فريقه، يمكنك تحديد ذلك من خلال اللاعبين والأفراد المختلفين".

وأضاف: "أعتقد أن أدائهم في اليورو كان ممتعًا، كان هناك الكثير من اللاعبين أصحاب الشخصية، وتمكنوا من تجاوز الصعوبات التي واجهها في بداية البطولة".

واختتم مارتينيز تصريحاته قائلًا: "لم يحالفهم الحظ في الخسارة أمام إيطاليا، إنه لأمر مثير للإعجاب أن نحصل على مثل هؤلاء المدربين على المستوى الدولي، ممن يمتلكون هوية على أرض الملعب مع جميع اللاعبين المختلفين الذين يستخدمونهم".

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