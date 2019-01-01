هل ستتاح لعبة فيفا 20 على منصة جوجل ستاديا؟ موعد الإصدار، السعر وأهم الأخبار

تدخل شركة جوجل تحدي كبير لشركتي سوني و مايكروسوفت بعد تطويرها لمنصة ستاديا، ولكن هل ستتاح لديها واحدة من أكثر الألعاب شهرة مثل فيفا 20؟

أحمد جمال

تُعد جوجل ستاديا من المشاريع الحديثة والجريئة لشركة "Google" العملاقة والرائدة في مجال الانترنت، ومن المقرر إطلاق المنصة في صيف عام 2019.

"مستقبل الألعاب ليس داخل صندوق مُغلق" هذا كان جزءاً من المقطع الدعائي للمنصة، وهذا ما يستدعي السؤال عن تفاصيل هذه المنصة الجديدة وهل ستتضمن لعبة محاكاة كرة القدم الأكثر شعبية في العالم؟

ومع دخولنا إلى فصل الصيف يلقى Goal النسخة العربية نظرة على ما إذا كانت فيفا 20 ستكون متاحة على منصة ستاديا أم لا، وما هي مميزات المنصة الجديدة الخاصة بجوجل؟.

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هل ستكون فيفا 20 على منصة جوجل ستاديا؟

نحن نعلم أن آخر ثلاث إصدارات على الأقل ستكون متاحة للعب على جوجل ستاديا "Google Stadia" عند إطلاق المنصة هذا العام، ولكن سيتعين على عشاق سلسلة فيفا الانتظار لمعرفة إذا كان أحدث إصدارات EA Sports متاحة على المنصة أم لا، وهذا ما وضحة ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل "Google" والذي أبدى إعجابه بفيفا 19 بعد إعترافه مؤخراً أنه لعب اللعبة قليلاً.

وتستخدم جوجل نظاماً جديداً لتجربة الألعاب الخاصة بها، ولذا فعلى الرغم من أن محركات الألعاب مثل "Unreal", "Unity" و "Hovak" شركاء، فهي ليست بهذه البساطة لإطلاق منصة بسهولة، فالمطورين يحتاجون إلى وقت لضمان توافق الألعاب مع أنظمة تشغيل المنصة.

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ستكون لعبة "Assassin's Creed Odyssy" من شركة "Ubisoft" ضمن الألعاب الأساسية على المنصة والتي بدأت بها الشركة مرحلة الأختبار في النسخة التجربية الأولى "Project Stream" ولذا ستكون متاحة للعب على ستاديا، وكذلك لعبة الرماية الأولى "Doom Eternal".

ويتبقى لنا أن نرى ما إذا كانت شركة EA Sports ستتعاون مع جوجل ستاديا لإصدار فيفا 20 على المنصة أم لا، ولكن شركة جوجل ستحرص بلا شك على تزويد مستخدميها بالوصول إلى لعبة كرة القدم الأكثر شعبية في العالم، وقد صرح فيل هاريسون رئيس قسم الألعاب في جوجل أن مؤتمر مطوري الألعاب الذي أقيم في مارس الماضي كان يهدف للكشف عن المنصة لجذب أكثر شركات الألعاب شهرة.

وقال هاريسون للبي بي سي "BBC" عندما سئل عن إضافة المزيد من الألعاب "نحن نعرف تماماً أن المحتوى أساسي لنجاح أي منصة، كان اليوم يتعلق بإظهار رؤيتنا لمجتمع المطورين هنا، أردناهم أن يروا قدرات منصتنا ويبدأوا في التفكير في الكيفية التي يمكنهم من خلالها تقديم إبداعاتهم وتقيناتهم في صنع الألعاب".

وقد أشارت بعض اللقطات في الفيديو الإعلاني لمنصة ستاديا إلى بعض الألعاب الرياضية التي ستكون مُتاحة على المنصة، حيث ظهرت لقطات لاستاد مع وجود اناس يلعبون كرة السلة وكرة القدم، لكن تلك اللحظات لم تحتل مكان الصدارة في الترويج.

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ما هو جوجل ستاديا؟

جوجل ستاديا "Google Stadia" هي خدمة ألعاب سحابية جديدة تسمح للمستخدمين ببث الألعاب عبر متصفح الويب "Google Chrome"، ولا تتطلب أجهزة مثل وحدات التحكم أو ما شابه ذلك، ولكنها تحتاج إلى اتصال بالانترنت.

وقد كشف فيل هاريسون رئيس قسم الألعاب في الشركة أن ستاديا ستكون قادرة على بث ألعاب الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطاراً في الثانية.

بالإضافة إلى "Chrome" سيتم دمج ستاديا أيضاً مع "YouTube" مع ميزة مشاركة الدولة، مما سيسهل إطلاق الألعاب مباشرة من ساحة ستاديا على منصة مشاركة الفيديو.

بينما لن يتطلب الأمر وجود وحدة تحكم، فمنصة ستاديا توجد بها وحدة تحكم خاصة، والتي تم تقديمها للعالم في مارس الماضي، وهي مشابه لوحدات تحكم كلً من البلاي ستيشن "PlayStaiton" و الإكس بوكس "Xbox"، لكنه يتميز عنهم بأزاراه الفريدة.

وأحد أهم الأزرار في المنصة هو زر إلتقاط الصورة، والذي سيسمح للاعبين بمشاركة تجربة الألعاب الخاصة بهم مباشرة على اليوتيوب "YouTube"، والآخر هو زر مساعد Google المصمم للمساعدة في الاتعلامات، مثل كيفية إكمال المستوى أو النصائح للحصول على أفضل تجربة من لعبة معينة.

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كما سيتمكن اللاعبون من لعب ألعاب ستاديا على شاشات الكمبيوتر الخاصة بهم من خلال متصفح "Chrome" وأيضاً على أجهزة "Chromecast" مما يعني أنهم سييكونون قادرين على استخدام شاشات التليفزيون والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة.

ما هو سعر جوجل ستاديا؟

مرة آخرى لم تكن التفاصيل المتاحة كثيرة، ولذا فقد تم تركنا في معضلة التوقعات حول ما يتعين على اللاعبين دفعه مقابل خدمات جوجل ستاديا "Google Stadia".

نظراً لطبيعة المشروع فإن هناك احتمال قوي بأن تختار شركة جوجل نموذك خاص للإشتراك، مثل نموذج شركة "Spotify" أو شركة "Netflix"، والذي مبنياً على أن يدفع المشترك مبلغاً كأشتراك شهري، بالإضافة إلى بعض التكاليف الآخرى التي تعتمد على خدمات معينة داخل المنصة.

رسمياً - زيدان على غلاف فيفا 20

ويُعتقد بشكل عام أنه إذا قررت شركة Google السير في طريق الاشتراكات الشهرية، فستكون التكلفة تقريباً في حدود من 10 إلى 15 جنيهاً استرليني شهرياً أو من 10 إلى 15 دولار شهرياً للوصول إلى المنصة، كما أشار المحرر جيمس تيمبرتون.

ومع ذلك جدير بالذكر إلى أن الانتسرنت السئ سيؤدي إلى تجربة سيئة مع جوجل ستاديا "Google Stadia"، لذا يتعين على أي شخص يرغب في ممارسة الألعاب على المنصة الخاصة بشركة جوجل أن يأخذ في الإعتبار أن تكون سرعة اتصاله على الانترنت جيدة، إن لم تكن مرتفعه فتكون على الأقل فوق المتوسط.

متى سيتم إصدار Google Stadia

لم يتم تأكيد موعد إصدار جوجل ستاديا "Google Stadia" بعد، ولكن من المتوقع أن يكون في الصيف الحالي من 2019.

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ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن إنطلاق المنصة في مؤتمر كبير للألعاب، حيث سيُعقد مؤتمر خاص بالألعاب في أغسطس 2019، وفي الفترة التي تسبق إصدار اللعبة التي ستكون في شهر سبتمبر القادم.