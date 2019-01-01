خاص "جول" - فيفا تعيد إطلاق لعبة كرة الشوارع في نسخة 20 بمسمى "فولتا"

اللعبة المحبوبة جماهيرياً تعود من جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلنت شركة "إي أيه سبورت" إعادة إطلاق نسخة "كرة الشوارع" الخاصة بلعبة فيفا من جديد في نسخة العام المقبل، وبشكل أكثر تطوراً وحداثة عن ذي قبل.

وستعرف النسخة الجديدة تحت مسمى "فولتا"، وستكون متاحة داخل اللعبة الالكترونية بعد سبع سنوات من الغياب.

وقال مات بريور، مسؤول الابتكار في فيفا مع "جول": "هذه محطة مهمة لفيفا هذا العام، وهذه أكبر نسخة أنتجناها من اللعبة، كلمة فولتا تعني العودة ومعها نعيد النصف الآخر من الكرة".

وأضاف: "ركزنا على اللعب بأحد عشر لاعباً في الماضي بنجاح، ولكن نعود للجذور، ونحن سعداء بإعادتها من جديد، الطلب كبير على هذه الجزئية من الجماهير، وبها نكسر الحواجز".

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وواصل: "لا حاجة هنا لمصيدة تسلل ولا فريق، ولا يوجد أي حواجز إطلاقاً".

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وسافر مسؤولي اللعبة إلى أمستردام والبرازيل لتطوير تلك النسخة من اللعبة، ومطابقتها للشوارع المستخدمة، وعن ذلك علق آرون مكهاردي، مسؤول الإنتاج: "أردنا العودة للأصل بعد تجربة فيفا ستريت القديمة، نأمل أن تكون فيفا 20 كذلك".

وأردف: "سافرنا العالم لتحقيق الأمر ونفهم الثقافة الخاصة بلعبة كرة الشارع، عائلة فيفا كبيرة وتملك خبرات ممن عملوا على فيفا ستريت، ولكن أردنا صنع تجربة أكثر قرباً لثقافة كرة الشارع".

وعن مواصفات اللعبة قال بريور: "يمكنك اللعب برجال وسيدات معاً، وارتداء أي ملابس تريدها، والدخول لها سيكون سهلاً ولها بيئتها الخاصة".

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وستتيح اللعبة أماكن لملاعب مثل نفق في أمستردام أو أعلى بناية في طوكيو، كما سيكون الأمر أكبر من مجرد مباراة، بل هناك قصة ملحقة.

بعد التراجع قليلاً في 19، تنوي فيفا العودة بقوة في نسخة 20 بتحديثات أكبر تثير حماس الجماهير عبر العودة للشارع.