فيفا 20 | أغنى الفرق، نصائح حول اللعب في الكارير مود وأفضل الصفقات في سوق الانتقالات

مع زيادة الإثارة حول النسخة الجديدة القادمة من شركة EA Sports الأشهر في ألعاب محاكاة كرة القدم، نلقي نظرة على أغنى الفرق في فيفا 20.

أحمد جمال

في ظل إقتراب صدور لعبة فيفا 20 يترقب الكثير من عاشقي اللعبة جميع التغييرات التي تطرأ على اللعبه والفروقات بينها وبين فيفا 19، وتتزايد الأسئلة أكثر حول إمكانية اللعب عبر خدمة الألعاب السحابية "Google Stadia" إذا كانت مُتاحة أم لا، وما الممزيات التي ستتضمنها.

وسيكون من المثير للاهتمام معرفة التغييرات التي سيتم تطبيقها في وضع "Career" خاصة عندما يتعلق الأمر بسوق الانتقالات في وضع المدير الفني أو "Football Manager" من حيث محاكاة آليات الانتقال والبيع والشراء ومطابقتة للعالم الحقيقي.

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فعندما يتعلق الأمر بالانتقالات في فيفا، تصبح ميزانية الفريق مصدر قلق رئيسي للاعبين الذين يرغبون في استقطاب أغلى اللاعبين لتكوين أقوى تشكيلة ممكنة، وفي هذا التقرير المُعد من Goal النسخة العربية نُلقي الضوء على الأندية التي من المتوقع أن تمتلك أكبر الميزانيات في فيفا 20.

ما هي أغنى الفرق في فيفا 20

لم يتغير كثيراً المشهد في اللعبة عن العالم الحقيقي في فيفا 19 خاصة فيما يتعلق الأمر بالقوة المالية، هذا يعني أنه من غير المحتمل أن يكون هناك الكثير من التغيير عندما يتعلق الأمر بميزانيات الفرق في فيفا 20، ويمكننا أن نتوقع أن تظل الفرق الكبيرة المعتادة كما هي تملك أكبر قدر من المال.

من المحتمل أن تمتلك فرق مثل مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ريال مدريد وبرشلونة أكبر الميزانيات في اللعبة كما كان في الإصدار السابق من اللعبة، مع إختلافات طفيفة في فرص الأفضلية لاستقطاب اللاعبين.

وقد تربع السيتيسينز على قمة أكثر الفرق الأغنى في اللعبة بميزانية 168,377,000 مليون جنية استرليني، ثم يأتي الشياطين الحُمر في المركز الثاني برصيد 166,793,000 مليون جنية استرليني، وكان من الممكن أن يصبح في صدارة القائمة لولا إخفاقة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 2019-20.

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وقد جاء ريال مدريد في المركز الثالث بميزانية 165 مليون جنية استرليني، خاصة بعد أن ضخ مبلغ كبير للنادي من بيع اللاعب كريستيانو رونالدو العام الماضي، تعثر النادي كثيراً بعد غياب نجمهم البرتغالي، وأتجهت أنظار إدارة النادي لضم لاعبين مثل إيدين هازرد ونيمار، ولكن هؤلاء اللاعبين يحتاجون لرسوم انتقال ضخمة لضمهم.

أعتاد متابعي الكرة رؤية باريس سان جيرمان وهي تستعرض عضلاتها بإستمرار في سوق الانتقالات على مدار الأعوام القليلة الماضية مسجلة أرقاماً قياسية خاصة بعد أستحواذهم على كلً من نيمار وكيليان مبابي، ولا يوجد سبب لتوقع تغيير طريقة عملهم على المستوى القريب، حيث يُعد الاستثمار القطري الداعم للنادي كبيراً ومازال يضخ الكثير من المال للفريق، لذا فمن المرجح أن يستمروا في هذه السيولة المادية الغير محدودة مع استمرارهم في السعي وراء البطولة الأكبر في أوروبا وهي ذات الأذنين.

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أكبر 10 ميزانيات في فيفا 19

المركز النادي الميزانية - بالجنية الاسترليني 1 مانشستر سيتي 168,377,000 2 مانشستر يونايتد 166,793,000 3 ريال مدريد 165,841,000 4 برشلونة 165,316,000 5 باريس سان جيرمان 159,737,000 6 تشيلسي 112,435,000 7 أرسنال 110,810,000 8 بايرن ميونخ 105,906,000 9 يوفنتوس 101,499,000 10 ليفربول 94,010,000

يقدم الجدول أعلاه أفضل 10 ميزانيات في فيفا 19، وهو يُشكل فكرة عامة وواسعة لما ستكون عليه ميزانيات الفرق في فيفا 20، مثلما حدث في حجم الميزانيات للفرق الـ5 الأوائل في إصدار 2018 مع كلً من تشيلسي وأرسنال وبايرن ميونخ ويوفنتوس التي لم تتجاوز حينها الـ100 مليون جنة استرليني.

وتغير الحال لصبح الجانرز ضمن أغنى 10 أندية في فيفا 19 بميزانية قدرها 110,810,000 جنية استرليني، ولكن نتوقع أن تنخفض ميزانيتهم في فيفا 20 نتيجة لغيابهم عن دوري أبطال أوروبا.

كما ستكون قضية تشيلسي مثيرة للاهتمام نظراً لأنهم في خضم نزاع مع الفيفا بشأن حظر الشراء الذي أصدرته الهيئة الخاصة بالخروقات وتنظيم ومراقبة الصفقات، وسيتأثر بالطبع البلوز بهذا القرار في ميزانية الفريق داخل اللعبة في كلً الاتجاهين، إما أن ترتفع الميزانية أو تنخفض كثيراً.

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كان توتنهام خارج المراكز العشرة الأولى في فيفا 19، وهناك مخاوف من أن تتناقص قوتهم الشرائية في عام 2019 بعد بناء استاد جديد، ولكن دانييل ليفي رئيس النادي نفى هذه المخاوف وأصر على أن تكاليف الملعب لن يكون لها أي تأثير على خططهم في سوق الانتقالات.

الأندية الأخرى التي من المتوقع أن تمتلك ميزانيات كبيرة في فيفا 20 هي ميلان، بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد، بينما تستمر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الهيمنة على قمة الترتيب بفضل الثروة الناتجة عن إيرادات التليفزيون، حيث في فيفا 19 كان هناك 12 فريقاً إنجليزياً من ضمن أكبر 25 ميزانية فيي اللعبة.

نصائح حول سوق الانتقالات في وضع "career"

إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى استفادة من ميزانيتك في سوق الانتقالات في لعبة فيفا 20، فعادة ما يكون من الجيد اتباع نهج تقارب الميزانية، حيث أسلوب رمي الأموال والشراء بزخم طريقاً لا ينجح دائماً.

ولذا فقد قمنا بتجميع بعض النصائح لمساعدتك في التفاوض بذكاء داخل اللعبة.

استخدام الكشافة

ليس من الجيد أبداً الدخول في مفاوضات انتقال دون معرفة المكان الذي تقف فيه، هذا هو المكان الذي يأتي فيه دور الكشافة، إن الحصول على فهم واسع لقيمة اللاعب ومطالبه وأجره هو المفتاح لمضان حصولك على قيمة أموالك وعدم تجاوز الاحتمالات في السعي وراء اللاعب.

الشراء مع فرض رسوم عند البيع

إذا كنت تلاحق لاعباً تعتقد أنه سيكون إضافة طويلة الأجل إلى فريقك، فإن إضافة رسوم البيع في المفاوضات هي طريقة رائعة للمساعدة في إقناع النادي بتخفيض سعر اللاعب، سيؤثر عليك هذا الخيار بالفعل إذا قررت التخلي عن اللاعب، ولكن لن تؤثر عليك إذا لم تنوي بيع اللاعب.

النظر في مبادلة اللاعبين

هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها دفع النادي لقبول رسوم انتقال أقل من الطبيعي، وهي إضافة لاعب إلى الصفقة، يُعد اللاعبون الذين لا يخططون لخططك أو على هامش الفريق خيارات جيدة ليصبحوا كقوة قيادمة مؤقتة في عمليات الانتقال، هناك فائدة مزدوجة متضمنة هنا أيضاً لأنه لا يمكنك فقط خفض تكلفة اللاعب الذي تريد، ولكن أيضاً سيوفر مساحة على ميزانية الأجور لديك.

تعرف جيداً على من تتفاوض معه

أذا أراد فريق كبير مثل برشلونة أو باريس سان جيرمان ضم لاعب بشدة من فريقك فسيكونون على استعداد لدفع الكثير لتحقيق رغبتهم، وفي هذه الحالة يمكنك رفع أسعار اللاعب إلى الأعلى قليلاً، ولكن كن حذراً من المبالغة حتى لا تخسر الصفقة.

مبدأ أطلب الكثير من أي شخص وسوف يخبرك إلى الحد الذي سيصل إليه، ينطبق نفس المبدأ عند التعامل مع الأندية والتي ستظهر كثيراً أنها لا تستيطع تحمل مطالبك، لذا إذا كنت تحتاج بالفعل لبيع اللاعب أو تحتاج لتفريغ مكانه فقد تضطر إلى حل وسط والرضى بمبلغ متوسط.

أصبر

لا يجب أن نختم حديثناً عن طرق التعامل في سوق الانتقالات دون أن نوصيك بالصبر، فجميعناً نتسرع من حين لآخر، ولكن حاول أن لا يتملكك الجشع وأن تبذل قصارى جهدك للحفاظ على علاقاتك جيدة والتأني في المفاوضات، فآخر شئ تريده هو انهيار المفاوضات.

أفضل اللاعبين للشراء في فيفا 20

من هم اللاعبون الذين يجب عليك شرائهم في فيفا 20، يعتمد الأمر كلياً على النادي الذي تلعب به، بالإضافة إلى أهدافك الذي تريد تحقيقها، قد يكون من المغرب أن تلعب بباريس سان جيرمان أو يوفنتوس وتبذل قصارى جهدك لشراء نيمار أو كريستيانو رونالدو، ولكن قد يكون من الصعب للغاية إغراء لاعبين بهذا الحجم من الأجور ناهيك عن الإنخفاض الكبير الذي سيحدث في ميزانيتك.

يمكننا أن نتوقع أن نرى أمثال ليونيل ميسي، رونالدو ونيمار من بين أفضل اللاعبين في اللعبة الجديدة، بالإضافة إلى لاعبين آخرين مثل كيليان مبابي، سيرخيو راموس وكيفين دي بروينه الذين حصلوا على قدرة تفوق الـ90 أضاً، جميع هؤلاء اللاعبين راسخون بالفعل على أنهم الأفضل في العالم، لذلك قد تكون فكرة شرائهم فكرة صعبة المنال.

يمكن بالتأكيد العثور على صفقات قوية وبمبالغ معقوله عن طريق استخدام الكشافة للمساعدة في تحديد من لدية القدرة على الوصول إلى المستوى الذي تطمح إليه أن وفريقك، حيث يتم توزيع اللاعبين الشباب ذوي الإمكانيات العالية في جميع أنحاء العالم، ويمكن شراؤهم في بعض الأحيان بثمن بخس، في حين أن الوكلاء أو اللاعبين الذين تنتهي عقودهم هم أهداف رائعة ويمكن الوصول إليهم بمبالغ قليلة.

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ومن المثير للاهتمام أن إيدين هازارد وكريستيان إريكسن يمكن أن يكونا متاحين بأسعار منخفضة في فيفا 20، نظراً لأن عقودهما تنتهي في صيف 2020 القادم، وهما ليسا الوحيدين كذلك، تابعوا أيضاً المواقف التعاقديه لكلً من ويليان، إيريك بايلي وتوبي ألديرفيرلد أيضاً، وأيضاً في الدوري الألماني الذي تقترب عقود كلً من تيمو فيرنر وماريو جوتزة من الإنتهاء، في حين أنه قد يكون لوكا مودريتش وبابلو سارابيا متاحين مجاناً من الدوري الإسباني.

كما هناك أيضاً أكثر من لاعب صغير لن يكون أسعارهم كبيرة بشكل مبالغ فيه ويُعدوا من الخيارات الهامة التي يجب التفكير فيها، مثل اللاعب الشاب مويس كين ونجم بروسيا دورتموند جادون سانشو، وكالوم هودسون أودوي نجم تشيلسي الشاب.