مهاجم الأهلي السابق ينضم لضحايا فيروس كورونا

اللاعب ارتدى قميص الفريق السعودي قبل عدة سنوات

انضم الكوري الجنوبي هيون جون سوك مهاجم تروا الفرنسي و الأهلي السعودي السابق لقائمة ضحايا فيروس كورونا من لاعبي كرة القدم والتي تضم العديد من الأسماء أبرزها مايكل أرتيتا مدرب آرسنال ودانيلي روجاني مدافع يوفنتوس.

اللاعب الكوري الجنوبي هو أول لاعب من الدوري الفرنسي يُعلن إصابته بالفيروس الذي وُلد في الصين وبدأ ينتشر في مختلف دول العالم، وقد أعلن ناديه دخوله وجميع لاعبي الفريق الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

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المهاجم صاحب الـ28 عامًا سبق أن ارتدى قميص الراقي خلال موسم 2013-2014 بعدما انضم له صيف 2013 قادمًا من مارتيمو البرتغالي مقابل 3 ملايين يورو.

وقد لعب مع الأهلي 16 مباراة لم يُحرز خلالهم سوى هدفين وصنع ثالث، منهم 13 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ومباراة واحدة في دوري أبطال آسيا وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين والأخيرة كانت في كأس ولي العهد.

وانتهت رحلة هيون جون سوك سريعًا مع الأهلي بفسخ عقده وانتقاله إلى ناسيونال البرتغالي في صفقة انتقال حر.