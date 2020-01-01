فيرنانديش يوضح دور رونالدو في صفقة مانشستر يونايتد

البرتغالي حط الرحال في مانشستر أخيراً

كشف برنو فيرنانديش، أحدث صفقات مانشستر يونايتد، كواليس الانتقال لناديه الجديد والدور الذي لعبه مواطنه كريستيانو رونالدو في الأمر.

فيرنانديش ترك سبورتينج لشبونة نحو الشياطين الحمر بعد سلسلة من المفاوضات منذ الصيف الماضي، وذلك بعد أن دفع يونايتد 55 مليون يورو لضمه.

وقال اللاعب لموقع النادي الرسمي: "حلمي كان اللعب في البريميرليج وفي مانشستر يونايتد لحسن الحظ، مباريات الفريق تذاع في البرتغال وكنت أتابعها دوماً".

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وأضاف: "بدأت أتابع الفريق أكثر عندما تعاقد مع كريستيانو، هو مثل أعلى لي وأتمنى أن أكرر المستوى الكبير الذي قدمه، تحدثت معه عن الفريق وقال لي فقط أشياء جيدة".

وختم: "كان سعيداً لي وقال إنه بدأ حلمه هنا وأصبح لاعباً جيداً، سولشاير أيضاً أخبرني أنه تحدث مع رونالدو عني، ألعب مع الأخير في المنتخب ويعرفني جيداً، هو شخص طيب وأتمنى أن أحذو حذوه".

وخضع فيرنانديش للفحوصات الطبية مساء الخميس في مقر مانشستر يونايتد، ثم تم الإعلام رسمياً عن انضمامه لصفوف الفريق.

ويلعب يونايتد مساء السبت أمام وولفرهامبتون لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.