رسميًا | مانشستر يونايتد يعلن اتفاقه مع برونو فيرنانديس

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التوصل لاتفاق نهائي مع لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديس نجم سبورتنج لشبونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

فيرنانديس يعتبر الهدف الرئيسي لأولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر بالميركاتو الشتوي، بعد تراجع مستوى بول بوجبا وغيابه المستمر بسبب الإصابات.

وذكر الشياطين الحمر في بيان رسمي التوصل لاتفاق لأجل التعاقد مع برونو فيرنانديس ليكون إضافة جديدة لخط وسط الفريق.

وأوضح البيان أنّ التعاقد لم يتم بعد، إذ يتوقف على الكشف الطبي والتوصل لاتفاق حول البنود الشخصية مع اللاعب.

لشبونة نشر مقطعًا للفيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يودع فيه اللاعب.

“Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them".



Obrigado Capitão. Para sempre Leão 🦁 pic.twitter.com/L7JqXs6RbT