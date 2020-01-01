سولشاير يغلق باب الميركاتو ويحدد موعد مشاركة فيرنانديش

أبرز ما جاء في مؤتمر سولشاير الخاص بمباراة مانشستر يونايتد ولفرهامبتون

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إن المواجهة أمام ولفرهامبتون ستكون صعبة للغاية مؤكدًا على أهمية الفوز بها.

ويستضيف مانشستر يونايتد غريمه ولفرهامبتون على ملعب أولدترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وبعيدًا عن المباراة تطرق سولشاير إلى مسألة سوق الانتقالات الشتوية والتعاقدات وما قام به الفريق خلال الشهر الماضي معبرًا عن رضاه بمجموعة اللاعبين التي يمتلكها.

وأضاف: "لقد تعاقدنا مع برونو فيرنانديش وهذه إضافة قوية، هو لاعب مميز وسيساعدنا كثيرًا والجميع يشعر بالسعادة لانضامه إلى صفوف الفريق"

وتابع: "لا يمكن أن يشارك برونو فيرنانديش في مباراة الغد، ولكنني أعتقد أنه سيكون قادرًا على المشاركة مع الفريق بداية من الأسبوع المقبل أو ربما آخر الأسبوع الحالي"

وأردف: "بالنسبة لي أعتقد أن الميركاتو قد انتهى بالنسبة لنا، الساعات المتبقية لن تشهد جديدًا، ونحن لا نحناج إلى أي إضافات أخرى نظرًا للمجموعة المميزة التي نمتلكها"

وأكمل: "برونو لاعب مميز يكره الخسارة ويغضب من أجل الفريق، لقد استغرقت عملية ضمه وقتًا كبيرًا نظرًا لأن الأمر يتعلق بالتوقيت والأولويات والأموال التي يقدمها النادي"

وحول وضع الفريق في الوقت الحالي قال: "لقد مررنا بصعوبات في الفترة الأخيرة ولكننا نفكر في تخطيها وهذا ما عملنا من أجله في الأيام الأخيرة حتى لا ننهار"

فيرنانديش يوضح دور رونالدو في صفقة مانشستر يونايتد

يذكر أن مانشستر يونايتد قد تعاقد مع برونو فيرنانديش قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي مقابل 55 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى 25 مليون يورو كمتغيرات.