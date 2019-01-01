فيرتونخين يُندد بالعنصرية ويمدح إنجلترا

يطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل..

أبدى يان فيرتونخين، لاعب توتنهام، سخطه وامتعاضه من الهتافات العنصرية التي قامت بها بعض جماهير ناديه، معتبرهم "أقلية من البلهاء" وطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل للحد من انتشار هذه الظاهرة السلبية.

وكان أنطونيو روديجير، مدافع تشيلسي، قبل سقط ضحية للعنصرية إبان فوز البلوز على السبيرز بهدفين نظيفين في توتنهام آرينا، وذلك بعدما تسبب في تحصل هيونج مين سون على بطاقة حمراء في الدقيقة 63.

فيرتونخين أصدر بيانًا يُهاجم فيه بشدة العنصرية وفي الوقت نفسه يؤكد على أن ما حدث لا يمثل توتنهام وجمهوره، فقال "لا يبنغي أن يحدث هذا بأي حال من الأحوال، لا أفهم كيف لا يزال الناس يفعلون ذلك.".

وأضاف "ليس لدي أي كلمات تُعبر عن ما حدث حقًا، ولكن إذا تأثر أي من لاعبيهم أو لاعبينا، فإنني أعتذر باسم توتنهام، من فعلوا ذلك هم أغبياء من الأقليات، نحن لا نتعاطف مع هؤلاء الأشخاص أبدًا.".

كما استطرد "لم أسمع شيئًا، ولكن إذا كانت هذه الأمور لا تزال تحدث، فهذا عار، وعلينا أن نتحرك سريعًا لنوقفها، ليس لديّ أي فكرة عن كيف هؤلاء الناس يفكرون بهذه الطريقة.".

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"في بعض الأحيان تظن أن الناس أذكى من ذلك، أنا أؤمن بأن هؤلاء هم مجرد أقلية ولكنهم على خطأ تمامًا. لا أعرف كيف يُمكن أن نصلح أولئك البلهاء ولكن هذه فرصة للمسؤولين للتصرف بقوة ضد هذه التصرفات."

"الأمر ليس هنا فقط في إنجلترا، ولكن أيضًا في بلجيكا وهولندا وبلدان أخرى حيث أشاهد هذه المشكلة موجودة بصورة واضحة في كرة القدم وما حدث في مباراتنا الأخيرة فرصة لعمل شيء على أرض الواقع."

"شعوري أنهم في إنجلترا يتصرفون بقوة ولكن ربما ينبغي عليهم التصرف بصورة أقوى أيضًا، أنا أتحدث هنا عن الاتحاد الأوروبي وغيرها من اتحادات الكرة في الدول الأوروبية الأخرى، عليهم أن يقوموا بالأمر بصورة أفضل."

وأتم "أرى دائمًا إنجلترا كدولة من الدول التي تتقبل المجتمع متعدد الثقافات، لهذا السبب أحب لندن ولهذا السبب هم متقدمون على بلدان أخرى، المؤلم أن أزمة العنصرية ليست هنا فقط، بل في العالم بأسره.".