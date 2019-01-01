مورينيو: غياب سون خسارة كبيرة وهذه رسالتي لمشجعي توتنهام

مورينيو يطلب من لاعبي توتنهام محاربة الظلم

وصف مدرب توتنهام جوزيه مورينيو غياب مهاجمه هيونج مين سون بالخسارة الكبيرة، وذلك في حديثه مع الصحفيين على هامش مباراة يوم البوكسينج ضد برايتون المقرر لها مساء الخميس المُقبل.

وتعرض اللاعب الكوري الجنوبي للطرد بعد كرة مشتركة مع مدافع تشيلسي أنطوني روديجر، في مباراة ديربي الأمس التي خسرها السبيرس بثنائية نظيفة في ختام الجولة الـ18 للبريميرليج.

وقال "سبيشال وان" للصحفيين "غياب سون؟ خسارة كبيرة لأننا لا نملك عدد كافي من اللاعبين، لكن في هذه اللحظة الصعبة، على كل اللاعبين التفكير في التناوب والمواقف الصعبة التي ستواجهنا في كل مباراة".

وأضاف "ليس لدينا إريك لاميلا، وهذه خسارة أخرى كبيرة لنا، لكن علينا التعامل مع هذه الظروف ومحاربة الظلم، وأفضل طريقة لمحاربة الظلم عي بذل قصارى جهدنا، وكل من سيحصل على فرصته سيسعى لمساعدة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة".

وعن عدم استخدام الحارس جازانيغا يده في لقطة ركلة الجزاء، قال "كنت متفاجئًا, لكن هذه كرة القدم، أعتقد أنها كانت سهلة، وقد تحدثت معه لفهم ما حدث، لكنه هو لم يكن يتحكم في تصرفاته، وقد أخطأ كما يحدث مع أي لاعب أو حتى الحكام، ليست هناك مشكلة".

وبخصوص هتاف جماهير تشيلسي له في مباراة الأمس "كنت أعتقد أنه كانت هناك أغنية لطيفة بالنسبة لي، والصوت كان بعيدًا بعض الشيء، لكني أتذكر أغاني أخرى لا يتحدث عنها أحد. عموما أعتقد أنها لم تكن أغنية جميلة ولا أحدث يتحدث عنها".

وختم برسالة لمشجعي توتنهام "رسالتي أن ما حدث أمس لا علاقة له بجمهور توتنهام، منذ يومي الأول هنا كانت الجماهير أكثر من رائعة، حيث يدعمون الفريق ويظهرون الاحترام للمنافسين، سلوك لا يصدق بحق، وإذا كان ينبغي علي أن أقول شيئًا ما .. فيجب على مشجعي النادي أن يستمروا في تدعيم الفريق بنفس الطريقة".