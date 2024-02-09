فيديو | "وقف أمامه مستغربًا" .. كريستيانو رونالدو يوجه سؤالًا إلى تركي آل الشيخ بعد سقوط النصر ضد الهلال!

كريستيانو رونالدو شهر بالاستغراب في الديربي..

خطف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأضواء في ديربي الرياض أمام الهلال؛ ليس بسبب اسمه أو أهدافه ومستواه الفني؛ ولكن لإثارته الجدل كثيرًا.

رونالدو خسر مع النصر لقب كأس "موسم الرياض 2024"؛ بعد السقوط في الديربي أمام الهلال، بهدفين دون رد، على ملعب "المملكة أرينا" - معقل الزعيم الجديد -، مساء أمس الخميس.

وبعد مطالبته بطرد حكمة الديربي وإهانته "شعار الهلال" بحركة فاضحة، انتشر مقطع فيديو جديد، يجمع بين الأسطورة البرتغالية، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

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رونالدو ظهر في الفيديو مع آل الشيخ؛ وهو "مندهش" من قلة عدد الجماهير النصراوية في مدرجات "المملكة أرينا"؛ حيث سأل رئيس "الترفيه"، عن هذا الأمر؛ في إشارة ربما إلى استحواذ عشاق الهلال على كافة التذاكر.

وتعرض كريستيانو رونالدو لمضايقات عديدة من جماهير الهلال، طوال دقائق الديربي، والذين ظلوا يهتفون باسم غريمه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في وجهه.