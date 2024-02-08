فيديو | طالب بطردها .. تصرف مشين من كريستيانو رونالدو مع حكمة ديربي الهلال والنصر

تصرف مشين من كريستيانو رونالدو في الديربي..

أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الجدل بـ"تصرفه الغريب" مع الأمريكية توري بينسو، حكمة ديربي الرياض أمام الهلال.

رونالدو شارك أساسيًا مع الفريق النصراوي أمام الهلال، في المباراة الأخيرة من بطولة كأس "موسم الرياض" الودية؛ وذلك بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب، خلال الفترة القليلة الماضية.

واحتج الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، بشكل عنيف للغاية على أحد قرارات بينسو، خلال الديربي؛ لتشهر الحكمة الأمريكية "الكارت الأصفر" في وجهه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. نشر الإعلامي الرياضي علي العنزي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ للواقعة التي جمعت رونالدو وتوري بينسو.

وظهر كريستيانو رونالدو في المقطع؛ وهو يُطالب بـ"طرد" الحكمة الأمريكية، وخروجها من أرضية الملعب، اعتراضًا على مستواها السيئ في الديربي من وجهة نظره.

جدير بالذكر أن رونالدو لم يشارك في مباراة النصر الماضية، ببطولة كأس "موسم الرياض"، والتي فاز فيها العالمي على إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بسداسية نظيفة.