كرر تصرفه "اللا أخلاقي" و"قلة احترام" على تكريم النصر .. كريستيانو رونالدو خارج السيطرة بعد خسارة موسم الرياض

تصرفات مشينة من رونالدو خلال ديربي النصر والهلال في كأس موسم الرياض وبعده!

سيطرت العصبية والانفعال على البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، خلال ديربي كأس موسم الرياض أمام الهلال، بعد سقوط فريقه مهزومًا.

العالمي خسر اللقاء بثنائية نظيفة، ليخسر اللقب، لصالح غريمه، الذي كان قد فاز في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي 4-3، وهو الفريق الذي هزمه النصر في الجولة الثانية 6-0.

وتأذى الجميع من تصرفات الدون أثناء المباراة وعقبها، وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز اللقطات الانفعالية له، والتي من ضمنها تصرف "لا أخلاقي" منه تجاه مشجعي الزعيم..