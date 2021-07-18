فيديو| صلاح غاضب من زميله الجديد في ليفربول

محمد صلاح يبدو غاضبًا من زميله الجديد في ليفربول.

يظهر التنافس واضحًا في المعسكر التدريبي لفريق ليفربول الإنجليزي؛ تنافس ترك الدولي المصري محمد صلاح غاضبًا من زميله الجديد.

ويعسكر فريق ليفربول الإنجليزي حاليًا في النمسا استعدادًا للموسم المقبل.

وكان ليفربول قد عاش موسمًا مخيبًا للآمال؛ تأهل فيه بصعوبة إلى دوري أبطال أوروبا.

وينشر نادي ليفربول مقاطع فيديو من تحضيرات الفريق للموسم المقبل؛ أحدهما أظهر غضب قائد منتخب مصر، محمد صلاح من زميله الجديد الفرنسي إبراهيما كوناتي.

تلاعب المدافع الكاميروني جويل ماتيب في التدريبات بزملائه قبل أن يراوغ كوناتي ويسجل في مرمى الفريق الذي يلعب فيه صلاح.

الفيديو أظهر صلاح غاضبًا من الهدف وطريقة تسجيله.

وكان المدافع إبراهيما كوناتي قد انتقل حديثًا من لايبزيج الألماني إلى ليفربول في صفقة قيمتها 36 مليون جنيه إسترليني.

مقطع الفيديو الذي نشره ليفربول أثار جماهير ليفربول التي شككت في قدرات المدافع الفرنسي وهل هو مناسب لليفربول أم لا.

كما لفت غضب صلاح انتباه الجماهير وعد البعض ذلك ميزة لقائد منتخب مصر وهو رغبته في تجنب الخسارة حتى لو كان في حصة تدريبية.

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