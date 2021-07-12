الكشف عن آخر تطورات تجديد عقد صلاح مع ليفربول

ليفربول يفتح باب التفاوض مع محمد صلاح لتجديد تعاقده مع الفريق فهل يستمر معهم.

عاد اسم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول يردد مجددًا في سوق الانتقالات، لكن هذه المرة ليس لانتقاله إلى نادٍ جديد بل لتمديد تعاقده مع ناديه في مفاوضات لم تصل بعد إلى مراحلها الأخيرة.

موقع أنفيلد وواتش المعني بأخبار ليفربول تحدث مع الصحافي الإيطالي رومانو فابريزيو الذي كشف آخر مستجدات مستقبل قائد منتخب مصر.

هل يجدد صلاح عقده قريبًا مع ليفربول؟

رومانو قال عن قرب تجديد عقد صلاح مع ليفربول: "المفاوضات بين ليفربول وصلاح لتجديد العقد لم تصل إلى مراحلها النهائية. هناك مفاوضات لكنها ليست متقدمة".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023.

لماذا يكثر الحديث حول مستقبل صلاح؟

الحديث عن مستقبل صلاح بدأ يكثر بسبب اللاعب نفسه؛ ففي مايو الماضي قال هو نفسه أن النادي لم يفاتحه لتمديد تعاقده معهم.

خطوة صلاح كانت تابعة لحوار مثير له قال فيه ردًا على إمكانية لعبه في إسبانيا لريال مدريد أو برشلونة: "من يدري ما سيحدث في المستقبل، القرار لليفربول".

ويعد صلاح واحدًا من أهم أوراق ليفربول منذ قدومه إلى الفريق في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي مقابل ما يقرب من 42 مليون يورو.

وتوج صلاح مع فريقه الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا في 2019، كما قادهم للفوز بالدوري الإنجليزي موسم 2019-20، لأول مرة بعد غياب دام 30 سنة. وعلى المستوى الشخصي توج بلقب هداف الدوري مرتين.

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