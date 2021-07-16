ما هي تفاصيل معسكر ومباريات ليفربول التحضيرية للموسم الجديد؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات برشلونة للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2021-2022، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

بعد موسم تاريخي، قدّم ليفربول موسمًا تعيسًا للغاية في 2020-21، ويود مصالحة الجماهير بالعودة مرة أخرى إلى المنافسة على كافة الألقاب في الموسم الجديد.

فشل ليفربول في التتويج بأي ألقاب، خسر الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي، وودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، مع توديع مبكر لكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.

النجم محمد صلاح على رأس لاعبي ليفربول في استعدادات الموسم الجديد التي يقودها المدرب يورجن كلوب، والهدف واضح وهو العودة إلى جلب الألقاب لملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن يبدأ ليفربول منافسات الدوري الإنجليزي في الرابع عشر من أغسطس 2021 بمواجهة أمام الصاعد حديثًا إلى البريميرليج نوريتش سيتي.

رونالدو وصلاح على الشاطئ وخطبة محرز.. النجوم في صيف 2021

إذًا، كيف سيستعد ليفربول للموسم الجديد؟ في هذا التقرير نستعرض كل ما يخص الريدز في صيف 2021.

متى تبدأ تحضيرات ليفربول للموسم الجديد؟

بدأ ليفربول الإعداد للموسم الجديد بداية من يوم 12 يوليو 2021، بمجرد انتهاء مسابقة يورو 2020.

وخضع اللاعبون للكشوفات الطبية اللازمة وبدأوا في التدرب بالكرة بأرض الملعب، قبل السفر لخوض معسكر إعدادي طويل.

أين يقام معسكر ليفربول الإعدادي للموسم الجديد؟

تقرر أن يكون معسكر ليفربول الإعدادي للموسم الجديد في النمسا، تمامًا كما كان الحال في العام الماضي.

وسيمتد المعسكر من منتصف يوليو وحتى نهاية الشهر نفسه، على أن تعود بعدها قائمة الريدز إلى إنجلترا تأهبًا لانطلاق المسابقات الرسمية.

جدول مباريات ليفربول التحضيرية للموسم الجديد

أعلن ليفربول أنه سيخوض ثلاث مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد، يبدأها بمواجهة لمدة 30 دقيقة مع فاكر إيسنبروك، و 30 دقيقة أخرى مع شتوتجارت.

ثم يلعب يورجن كلوب أمام ناديه السابق ماينتس، على أن يكون الختام بمباراة أكثر قوة مع هيرتا برلين.