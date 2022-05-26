فيديو | جوميس يعود إلى الهلال .. ورسالة خاصة لإيجالو

حرص الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم جلطة سراي التركي، على الحضور في مقر ناديه السابق الهلال، وذلك أثناء تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة أبها المقبلة.

الهلال يستعد لمواجهة أبها بالجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز الجولة الماضية على الاتحاد بمباراة الكلاسيكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

جوميس يعود إلى الهلال عضوًا ذهبيًا

ورحل جوميس عن نادي الهلال بشكل رسمي خلال شهر يناير الماضي، بعد أن تم إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين، حيث قرر العودة مجددًا إلى ناديه السابق جلطة سراي.

النجم الفرنسي تربطه مع نادي الهلال ولاعبيه علاقة قوية جدًا، الأمر الذي دفعه لزيارة النادي الأزرق، من أجل الشد من أزر لاعبيه.

ومنح مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، العضوية الذهبية بالنادي، وذلك تقديرًا لما قدمه للزعيم طوال مشواره، والعلاقة الطيبة التي تجمعه بلاعبي الفريق الأزرق ومسؤوليه.

ما هي رسالة جوميس لإيجالو؟

وحرص جوميس على مصافحة جميع لاعبي الهلال قبل انطلاق تدريب الفريق استعدادًا لأبها، حيث قام بمصافحة سلمان الفرج وجانج هيون سو والمدرب الأرجنتيني رامون دياز وجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

النجم الفرنسي قام بتوجيه رسالة للمهاجم النيجيري أوديون إيجالو، حيث قال له: "سعدت بلقائك يا صديقي، أنت عظيم جدًا، كلي ثقة بأنك تلعب لعب الأبطال، نحن نعتمد عليك كهداف".

الهلال تعاقد مع إيجالو ليكون خير بديل لبافيتمبي جوميس بهجوم الهلال، حيث يقدم المهاجم النيجيري مستوى مميز للغاية.

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