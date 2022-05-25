فيديو | لقطة مثيرة لم ينتبه لها أحد بكلاسيكو الاتحاد والهلال!

انتهت مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة كانت مثيرة وشهدت حضورًا جماهيريًا كبير بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

الهلال قلّص الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر إلى 3 نقاط، وذلك قبل 3 جولات من نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحد متابعي الإعلامي الرياضي دباس الدوسري، كتب له تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يشير له إلى اللقطة التي لم ينتبه لها أحد بالكلاسيكو.

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المتابع كتب له: "أرجو التعليق يا أبو ساري على اللقطة التي لم ينتبه لها بعد النشيد الوطني، لاعبي الهلال يتوجهون للسلام على لاعبي الاتحاد، ولكنهم انسحبوا واتجهوا لجمهورهم ولم يسلموا عليهم".

وتابع: "للأسف محاولة استفزاز فاشلة وينم عن امتلاكهم للروح الرياضية، وكان الرد في الملعب على نياتكم ترزقون".

ونشر متابع آخر فيديو الواقعة، حيث تبين بالفعل تجاهل لاعبي الاتحاد للاعبي الهلال بعد انتهاء عزف النشيد الوطني السعودي، حيث توجه لاعبي النمور إلى الجماهير.

؟؟؟ فعلا تصرف غريب

لعل لهم عذر منطقي



لنا عودة إليه في#شاهي_دباس https://t.co/LCGrj2orsp — دباس الدوسري (@dbasdosari1) May 25, 2022

الدوسري علق هو الآخر على الواقعة، حيث قال: "فعلًا تصرف غريب، لعل لهم عذ منطقي، لنا عودة إليه في شاهي دباس".