الهلال يسعى للتعاقد مع نجم إيفرتون

أكدت تقارير صحفية، على أن النجم التركي سينك توسون سيرحل بنسبة 100% عن ناديه إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نادي الهلال كان يستهدف ضم توسون في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن المفاوضات توقفت، بسبب رغبة النادي الإنجليزي في استمرار اللاعب التركي.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية من صحيفة "Ajansspor" التركية، أكد توسون على أنه يرغب في تقديم موسم ناجح مع فريقه الجديد، بعد تأكد رحيله عن إيفرتون.

توسون قال: "أمتلك عروضًا من تركيا وإنجلترا وإسبانيا وأمريكا ودبي، سأترك إنجلترا بكل تأكيد، ولا يبدو أنه من الممكن اللعب لفرق تسعى لتحقيق البطولات بالدوري الإنجليزي الممتاز".

اللاعب التركي تابع: "الأمر لا يتعلق بالمال، أنا أفتقد المنافسة على الألقاب، ولذلك سأذهب إلى فريق تنافسي لديه أهداف يريد تحقيقها".

وشددت الصحيفة على أن نادي الهلال ما زال لديه الرغبة في التعاقد مع توسون حتى الآن، حيث أن النادي السعودي مستعد لتقديم عرضًا يصل إلى 80 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

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ويسعى الهلال لتدعيم صفوفه بشكل جيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا لبطولة دوري أبطال آسيا.