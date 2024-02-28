بـ"فيديوهات ولغات العالم" .. كريستيانو رونالدو يقدم دليل براءته للانضباط من التهمة غير الأخلاقية

كواليس جديدة في "إفادة" كريستيانو رونالدو..

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الشارع الرياضي يترقب بفارغ الصبر، قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في واقعة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، خلال مواجهة الشباب الأخيرة.

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النصر فاز (3-2) على الشباب، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، في مباراة شهدت توجيه رونالدو، "حركات" وصفت بأنها بذيئة وغير أخلاقية، إلى جماهير الليث، التي هتفت كثيرًا باسم غريمة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بينما زعم آخرون بأنها جاءت ردًا على الإهانات الموجهة إلى صديقته جوروجينا.

وأدلى الأسطورة البرتغالية، صباح اليوم الأربعاء، بـ"إفادته" أمام لجنة الانضباط؛ حيث قال إن حركاته في مباراة الشباب؛ دليل على القوة والشغف، وغير مقصود بها الإساءة لأي نادٍ.

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ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عن كواليس جديدة في "إفادة" رونالدو، أمام لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

العصيمي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عرض كريستيانو مجموعة من الفيديوهات، على لجنة الانضباط والأخلاق؛ تظهر هذه الحركات، في الدوريات الأوروبية التي لعب بها سابقًا؛ كدليل على برائته وعدم إهانة الجماهير الشبابية.

أيضًا.. تم كتابة "إفادة" كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، بعددٍ من اللغات، قبل ترجمتها إلى اللغة العربية؛ حسب ما نقله العصيمي.

جدير بالذكر أن رونالدو مهدد بـ"الإيقاف" لمدة مباراتين، مع غرامة مالية تقدر بـ20 ألف ريال سعودي؛ إذا تم إدانته وإثبات تعمده إهانة جماهير نادي الشباب.

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