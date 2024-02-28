أمام الانضباط .. كريستيانو رونالدو يرد لأول مرة على "حركاته البذيئة" في ديربي النصر والشباب!

الكشف عن "إفادة" كريستيانو رونالدو أمام لجنة الانضباط..

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أدلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بـ"إفادته" أمام لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن واقعته في مواجهة الشباب الأخيرة.

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النصر فاز (3-2) على الشباب، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، في مباراة شهدت توجيه رونالدو، "حركات" وصفت بأنها بذيئة وغير أخلاقية، إلى جماهير الليث، التي هتفت كثيرًا باسم غريمة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، قال رونالدو في إفادته أمام لجنة الانضباط، اليوم الأربعاء: "أحترم كل الأندية، ولا يمكن أن أوجه إهانة لأي أحد".

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وشدد الأسطورة البرتغالية، على أن الحركات التي قام بها في ديربي النصر والشباب، "عادية" وليست مشينة كما يعتقد البعض؛ حيث تعبر عن القوة والانتصار.

وكشف كريستيانو رونالدو، عن أنه وبعض اللاعبين اعتادوا على القيام بمثل هذه الحركات، في الملاعب الأوروبية؛ لأنها ليس فيها إهانة لأي شخص.

جدير بالذكر أن رونالدو مهدد بـ"الإيقاف" لمدة مباراتين، مع غرامة مالية تقدر بـ20 ألف ريال سعودي؛ إذا تم إدانته وإثبات تعمده إهانة جماهير نادي الشباب.

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