فونت: برشلونة سيصبح مثل مانشستر يونايتد وميلان، وعلى ميسي الفوز بالأبطال

فيكتور فونت المرشح الرئاسي لنادي برشلونة يهاجم الإدارة الحالية، ويؤكد على ضرورة تغيير الكثير من الأمور في الفريق.

هاجم فيكتور فونت المرشح الرئاسي لبرشلونة إدارة النادي الحالية، بسبب الحالة التي وصل لها الفريق مؤخرًا عقب خسارة الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها فونت لصالح هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لثورة من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا من جديد في السنوات الأخيرة لميسي بالملاعب.

وقال فونت: "المنافسة أصبح أكثر احترافية خلال العقد الماضي من الزمن، والكل يرى كيف أن الإدارات في الدوري الإنجليزي تتفوق بشكل واضح".

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وأضاف: "لو لم يحقق برشلونة ما يحاول تحقيقه سنصبح قريبًا ميلان الجديد أو نموذج آخر مثل مانشستر يونايتد".

وأردف عن ميسي: "هو غير سعيد، ودخل في حالة من الشكوك حول المستقبل، ربما اليأس يتمكن منه بمرور الأعوام مع عدم القدرة على تحقيق الانتصارات، بالأخص في دوري أبطال أوروبا، هناك يجب أن نضع تركيزنا".

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وأكمل: "عليه أن يعرف أننا سنضع كل الإمكانيات المتاحة في برشلونة لمساعدته على تحقيق دوري أبطال أوروبا أكثر من مرة في السنوات الأخيرة من مسيرته الكروية".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد خسر لقب الدوري الإسباني لتوه، بينما لا يزال في سباق دوري أبطال أوروبا، ولديه مواجهة صعبة أمام نابولي في إياب دور الـ 16 من البطولة.