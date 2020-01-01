أسطورة الأرجنتين: بنزيما أفضل من ميسي ويفعل كل شيء لريال مدريد

يؤمن بالدور الكبير الذي يلعبه المهاجم الفرنسي في الوقت الحالي

كريم بنزيما يواصل لفته للأنظار هذا الموسم بشكل لافت مع ريال مدريد، لتتم مقارنته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بل يضعه البعض في مكانة أعلى منه.

بنزيما قاد ريال للفوز على فياريال 2/1 أمس الخميس، بتسجيل ثنائية في المباراة التي حسمت لفريقه لقب الدوري الإسباني رقم 34 في تاريخه.

الحارس الأرجنتيني السابق هوجو جاتي، يؤمن بأن المهاجم الفرنسي حالياً، يتفوق على ميسي، بعد الموسم المحبط الذي يمر به مع برشلونة.

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وقال جاتي في تصريحات لـ" El Chiringuito":" إنه يحقق أكثر بكثير من ميسي، يفعل العديد من الأشياء الهامة مع ريال مدريد منذ رحيل كريستيانو رونالدو".

وأضاف الحارس الدولي السابق:"بنزيما هو مدريد، إنه كل شيء في الفريق، سواء من ناحية الحضور أو تسجيل الأهداف الحاسمة والتداخل في كل مباراة، عكس مستوى ميسي في الوقت الحالي".

وتابع صاحب الـ75 سنة:"ميسي سيتخطى هذه المرحلة الصعبة، الموهبة ستظل باقية ومستمرة، ومن الطبيعي حدوث بعض التعثرات، عمره لا يعني أي شيء، فهو يبلغ 33 سنة أكبر من بنزيما بـ6 أشهر فقط".

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يذكر أن ميسي يحتل صدارة الهدافين بالدوري الإسباني بـ23 هدفاً، بفارق هدفين عن بنزيما قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.