فعلها الهلال .. رسميًا كنو في الزعيم حتى 2025

اختتم الهلال السعودي ليلته الرائعة ببشرى تجديد عقد محمد كنو؛ لاعب وسط الفريق، بشكل رسمي لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لينتهي عقده بنهاية موسم 2024-25.

السوبر وجه الخير:

الزعيم توج بالأمس بطلًا لكأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز أمام الفيصلي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وعقب المباراة، سيطر كنو على الوضع، إذ أنه ظهر باكيًا رفقة فهد المفرج؛ المدير التنفيذي للنادي، بعد مراسم التتويج. (طالع التفاصيل)

وغادر اللاعب كذلك الملعب وحيدًا رافضًا الرد على تساؤلات الإعلاميين، قبل أن يعود للملعب من جديد.

وأوضحت التقارير أن فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، عقد اجتماعًا مع اللاعب باستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، حسم به ملف التجديد.

✍🏼 كنووووو هلاااااالي أول وتالي💪🏻💙 pic.twitter.com/XmLjW3FuOg — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 6, 2022

لماذا كان يرفض كنو التجديد؟

لاعب الوسط صاحب الـ27 عامًا كان قد دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم ببداية يناير الجاري.

ودارت المفاوضات طوال الفترة الماضية وسط رفض من كنو، الذي طلب سداد مستحقاته المالية المتأخرة أولًا، قبل الحديث عن العقد الجديد، والتي تقدر بسبعة ملايين ريال.

ووسط غموض مستقبل كنو، أكدت عديد التقارير توقيع اللاعب لعقود انتقاله لنادي النصر بشكل رسمي، لكن يبدو أن ابن نافل قرر الاستجابة لمطالب لاعب الوسط في اللحظات الأخيرة.

ماذا قدم كنو مع الهلال؟

صاحب الـ27عامًا، الذي بدأ مسيرته في نادي الاتفاق، انتقل للزعيم في صيف عام 2017.

خلال تلك السنوات، شارك كنو في 145 مباراة في مختلف البطولات بالقميص الأزرق، سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع 12 آخرين.

وعلى مستوى البطولات، حصد اللاعب لقب دوري أبطال آسيا مرتين، والدوري السعودي ثلاث مرات، ومرة واحدة كأس الملك وكأس السوبر السعودي.

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