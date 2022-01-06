يعيش جمهور الهلال السعودي وإعلامه في وادٍ، وفهد بن نافل؛ رئيس النادي، في وادٍ آخر، إذ لكل منهم نظرته المختلفة في البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للفريق.

رغم السوبر .. مطالب رحيل جارديم قائمة:

توج الزعيم أمس الخميس، بطلًا لكأس بيرين للسوبر السعودي الليلة بعد الفوز في ركلات الترجيح أمام الفيصلي بنتيجة 4-3، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

الأزرق عاد للمباراة من بعيد، إذ تقدم العنابي بثنائية قبل مرور نصف ساعة من المباراة عن طريق محمد العمري ورومان أمالفيتانو، فيما عادل سالم الدوسري وياسر الشهراني النتيجة مع نهاية الشوط الاول وبداية الشوط الثاني.

وبعد الأداء الباهت الذي ظهر به الهلال في المباراة، جدد الجمهور مطالبه لابن نافل بضرورة إقالة جارديم في أسرع وقت ممكن، بعد أن شهد عصره تراجع فني كبير، وأثر على النتائج في الدوري المحلي.

كيف قهر ابن نافل الهلاليين؟

يبدو أنه لا خلاص للهلال من جارديم خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك مجلس الإدارة به، حتى أنه يبدو وكأنه لا يرى أي مشكلة فنية في الفريق في عهده.

وفقًا لتصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" على لقب فهد بن نافل، فبسؤاله عن تجديد الثقة في جارديم، رد: "الثقة موجودة، لماذا نجددها؟!".

هذا التصريح تسبب في هجوم كبير من الجمهور على رئيس القلعة الزرقاء، حتى أنهم أعربوا عن فقدانهم الأمل في التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا قدم الهلال في عهد جارديم؟

الزعيم تحت قيادة المدرب البرتغالي توج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بجانب لقب السوبر المحلي للمرة الثالثة في تاريخه.

وبشكل عام، خاض الهلال 19 مباراة مع جارديم، فاز في 11 منها، وتعادل في ست، فيما خسر مباراتين.

ويحتل الأزرق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 24 نقطة، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة.

اقرأ أيضًا..

تحليل الهلال والفيصلي | عندما يبلغ الظلم مداه!

لا تحاول استفزازه .. بيريرا يكيد مشجع نصراوي

فيديو | احتفال غريب ودموع مغادر .. ماذا يخبيء لنا كنو؟