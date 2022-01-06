لا ينتهي التلاسن بين الإعلامي الرياضي وليد الفراج وجمهور نادي النصر السعودي، حتى أصبح إيقافه مطلبًا نصراويًا ملحنًا.

ماذا فعل الفراج؟

جمهور العالمي يتهم مقدم برنامج "أكشن مع وليد" بالتقليل والسخرية من ناديهم، لمصلحة الجار الهلال.

الفراج لا يترك مناسبة إلا ويعبر بها عن رأيه بطريقة يصفها البعض بـ"الفجة"، فيما يرى آخرون أنه يصف الحالة المتراجعة للعالمي.

آخر حلقات التلاسن كانت تعليق الفراج على الأنباؤ التي تؤكد تعاقد النصر مع محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال.

الفراج قال، خلال تصريحاته ببرنامجه: "لو تمت صفقة انتقال كنو للنصر، ستكون علاجًا جيدًا لجمهور النصر، مروا بموسم صعب، فقد خسروا نصف نهائي آسيا على ملعبهم أمام الهلال، فحتى إذا وقعوا مع فهد بن نافل نفسه، فبالكاد يتساووا مع الهلال".

الجمهور النصراوي يثور:

وسم "حظر وليد الفراج مطلب" تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة، حيث يطالب الجمهور وزارة الإعلام بإيقاف برنامج "أكشن مع وليد".

واتهم الجمهور الفراج بالبحث عن مشاهدات أكثر من خلال استفزاز جمهور العالمي، خاصةً مع وجود سوابق بين الطرفين.

لكن على الجانب الآخر، استغل جمهور الهلال الموقف، وشهد الوسم تمجيدًا للفراج وإشادة باحترافيته.

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