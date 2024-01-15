فضح مانشيني لهم لا يكفي! .. إدارة المنتخب السعودي تصعد أزمة سلمان الفرج والعقيدي و"الرباعي المتمرد"

الهجوم عليهم من الرأي العام لا يكفي، فماذا حدث لسداسي السعودية المتهم بالتمرد على المنتخب؟

قررت إدارة المنتخب السعودي تصعيد أزمة تمرد عدد من اللاعبين ورفضهم الانضمام لمعسكرات الأخضر طالما يتم تهميشهم على مقاعد البدلاء، ولم تكتف بفضح الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني، لهم.

مانشيو خرج اليوم الإثنين، عبر مؤتمر صحفي معلنًا رفض السداسي سلمان الفرج، سلطان الغنام، نواف العقيدي، محمد مران، خالد الغنام وعلي هزازي، الانضمام لمعسكرات الأخضر إلا بشرط المشاركة بشكل أساسي في كأس آسيا قطر 2023، وهو ما دفعه لاستبعادهم نهائيًا من القائمة.

منهم من خرج للدفاع عن نفسه كالفرج، الغنام، العقيدي ووكيل هزازي، فيما التزم البقية الصمت، لكن من جانبها إدارة المنتخب فقد قررت التصعيد ضدهم..

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بحسب صحيفة "الرياضية" فإن إدارة الأخضر رفعت تقريرًا مفصلًا إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن الأزمة، للنظر بها واتخاذ اللازم من عقوبات بحسب لائحتها.

وبحسب اللوائح، فإنه إذا ثبتت إدانة السداسي فمن المنتظر إيقافهم لمدة ستة أشهر عن المشاركة في المباريات مع تغريمهم ماليًا.

يذكر أن هذه الأزمة تأتي في خضم استعدادات الأخضر للمشاركة في كأس آسيا قطر 2023، إذ يستهل مشواره غدًا الثلاثاء بمواجهة عمان، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الرياض.