الهولندي مستعد أن يترك مانشستر ويرتدي قميص برشلونة

عرض الهولندي فان دي بيك خدماته على نادي برشلونة، حيث أبلغ مسؤولي الفريق الكاتالوني بسعادته واستعداده للقدوم إلى كامب نو.

ذكرت تقارير صحفية أن لاعب مانشستر يونايتد ليس سعيدًا في مانشستر ويريد أن يرتدي قميص برشلونة.

موقف برشلونة؟

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن دوني فان بيك عرض نفسه على برشلونة: "أخبر الهولندي مسؤولي النادي الكتالوني أنه مستعد للقدوم إلى كامب نو على سبيل الإعارة، في ظل عدم رغبة مانشستر يونايتد في التخلي عنه بصفة نهائية".

ورغم أن فان دي بيك يحظى بإعجاب رونالد كومان، مدربه السابق في منتخب هولندا، إلا أن برشلونة يبحث عن شيء آخر، ويتمثل في البحث عن لاعب وسط ارتكاز، يميل للدفاع أكثر من الهجوم، وهو ما لا يتوفر في نجم مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة "أنّ مسؤولي برشلونة لم يردوا على وكيل اللاعب بعد، لأن النادي يبحث عن لاعب وسط، يساعد أكثر في تعزيز القدرة الدفاعية للفريق".

يذكر أن صاحب الـ25 عامًا خاص مع مانشستر يونايتد 19 مباراة فقط الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجّل خلالها هدفًا وصنع مثله.

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