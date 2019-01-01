فان دير سار يغلق الباب أمام مانشستر يونايتد

النادي الإنجليزي يقرر البحث عن أهداف أخرى لمنصب المدير الرياضي

خرج إدوين فان دير سار من سباق العمل بمنصب المدير الرياضي لفريقه السابق مانشستر يونايتد، بعد تمديد عقده مع ناديه الحالي أياكس أمستردام.

العملاق الهولندي ارتبط الفترة الأخيرة بالعودة ليونايتد والرحيل عن منصب المدير التنفيذي لأياكس، من أجل مساعدة الشياطين الحمر بموقع إداري مختلف.

العقد الجديد لفان دير سار مع أياكس يبقيه مع النادي الهولندي حتى 2023 ليغلق الباب تماماً أمام مانشستر.

ومن المتوقع أن يبحث إيد وودوارد المدير التنفيذي للنادي الإنجليزي، عن أهداف أخرى لمعاونة مدرب الفريق أولي جونار سولشاير.

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ويأتي ذلك نظراً للأزمة التي يمر بها النادي الفترة الحالية، وفشله في العديد من الملفات الرياضية والإدارية هذا الموسم خاصة الانتقالات.

يذكر أن فان دير سار قضى 6 سنوات مع مانشستر يونايتد وفاز معه بـ4 بطولات دوري إنجليزي، وتصدى لركلة جزاء حاسمة بنهائي دوري أبطال أوروبا 2008.