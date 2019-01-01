ميسي: الفوز على البرازيل دائماً يكون رائعاً

انتصار ودي للأرجنتين في السوبر كلاسيكو

أبدى ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين سعادته بالانتصار الودي الذي حققته بلاده على حساب البرازيل في السوبر كلاسيكو الودي مساء الجمعة.

وانتصرت الأرجنتين بهدف نظيف من توقيع ميسي باللقاء الذي لُعب بالرياض ضمن الجولة الدولية الترويجية للبرازيل حول العالم.

وقال ميسي في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للاتحاد الأرجنتيني : "المنافسة حية أكثر من أي وقت، لذا من الرائع دائماً الفوز على البرازيل".

وأضاف: "عندما تفوز تعمل بشكل أفضل، وأفكار المدرب يتم تطبيقها بشكل آخر، وهذا أمر إيجابي للمستقبل، إذا أراد المدرب مشاركتي اللقاء المقبل سأكون حاضراً".

وواصل البرغوث: "في بداية المباراة كان هناك محاولات غير ناجحة أربكتنا، ثم تحسنا في الشوط الثاني، النظام الدفاعي الجديد جيد، وأمر إيجابي أن تمتلك عدة نظم".

وختم: "يتبقى القليل على بداية التصفيات، ولكن في العموم هناك شعور إيجابي بصفوف الفريق".

تيتي: ميسي أمرني بالصمت

وتلعب الأرجنتين باللقاء الودي المقبل مع منتخب أوروجواي الإثنين المقبل، استعداداً لبداية تصفيات مونديال 2022 مارس المقبل.