فانتازي الدوري السعودي 2019-20 | تعرف على طريقة اللعب، النقاط والجوائز

متابع جيد، محلل رائع، صاحب نظرة وتوقع، فلما لا تنضم للعبة الكروية والرسمية الأمتع في المملكة؟ تعرف على كل ما تريده عن فانتازي الدوري السعودي

أحمد جمال

بدأ موسم جديد من كأس الأمر محمد بن سلمان لموسم 2019-20 وتبدأ معه متعة جديدة من عاشقي الكرة السعودية وهي متعة التنافس الحقيقي الذي يعيش أجوائها لاعبي فانتازي الدوري السعودي، والذي دائماً ما يتصدره أكثر الأشخاص خبرة ومتابعة وفطنة بالنشاط الكروي السعودي، تنتشر اللعبة أكثر وأكثر في المملكة العربية السعودية أسوة بفانتازي الدوري الإنجليزي التي أنتشرت بشكل كبير لتصبح أكثر وأهم الألعاب الكروية المرتبطة ببطولة البريميرليج والتي بالتأكيد قد سمعت عنها يوماً، بل وتعرف عنها الكثير أيضاً.

لا تعلم عنها شيئاً؟ لا بأس، فـ(Goal) النسخة العربية هنا لتخبرك بكل تفاصيل اللعبة من البداية وحتى النهاية؛ حسنا فلتُعد مشروبك الخاص وأرتدي عبائة مدربك المفضل ولننطلق سوياً لنبحر في تفاصيل اللعبة الأكثر تشويقاً للملايين من محبي كرة القدم.

ما هو الفانتازي؟

لعبة الفانتازي هي لعبة خيالية تفاعلية يتنافس فيها المستخدمون ضد بعضهم البعض كمدراء عامين لفرق إفتراضية ولكن يشكلونها من لاعبين حقيقيين، في طريقة جديدة لمحاكاة الواقع بالخيال في كرة القدم، فدعونا نلقي نظرة سريعة على تاريخ الفانتازي لنعلم حاضره، فكلمة فانتازي تأتي من كلمة "fantasy" تعني خيال أو الخيالي، وقد جائت فكرة اللعبة عن طريق شخص يدعى بوريني دونيللي عام 1971 في إنجلترا لمحاولة محاكاة الواقع بالخيال في كرة القدم، وظل الأمر قيد التجربة والتطوير من قِبل الهواة بشكل يختلف كثيراً عن ما نشهده اليوم.

ونظراً لنمو استخدام شبكات الإنترنت وزيادة شعبية اللعبة خاصة وأن أشهر المواقع حين ذاك كانت تتابع الإحصائيات الخاصة باللعبة وتنشرها لمحبي اللعبه بإختلاف أسمائها حينها ليُسهل على المتابعين الحصول على النتائج دون الحاجه لمتابعة الصحف بانتظام، فقد قامت شركة إي إس بي إن عام 1997 بإطلاق أول نسخة تجريبية من الموقع الخاص بالإحصائيات في كرة القدم للجمهور مجاناً، مما ساعد على إنتشار اللعبة على نطاق واسع، وفي غضون ثلاث سنوات أطلقت معظم وسائل الإعلام الرياضية الكبرى مواقع إلكترونية للمنافسة في تلك اللعبة حتى تم الإعلان عن أول نسخة رسمية بأسم كرة القدم الخيالية "Fantasy football" عام 2010 لتكون النسخة الرسمية للدوري الأمريكي لكرة القدم، مما ساهم في نمو هذه الصناعة بشكل كبير بل وأصبحت الآن من أهم أدواء التسويق في الدوريات الأوروبية والعربية، حيث تُعد فانتازي الدوري الإنجليزي من أشهر الألعاب حالياً في العالم، كما أن فانتازي الدوري السعودي أيضاً أصبحت لها شعبية كبيرة خاصة لحجم التنافس الكبير في كأس الأمير محمد بن سلمان.

فلنعد مرة آخرى إلى الحاضر لنبسط الأمور قليلاً، فهذه اللعبة على قدر بساطتها ولكنها تحمل الكثير من الصعوبة خاصة وأنك لا تعلم المستقبل مثلك مثل المدرب الذي يضع يُفكر ويُتكتك ويضع تشكيلتة المثالية (من وجهة نظرة) ولكنه يُفاجأ بالحالة الفنية لبعض اللاعبين أو بغياب الحظوظ داخل المباراة دواليك، فأنت يا عزيزي في نفس وضع هذا المدرب الذي بهدف من لاعبه يربح وبخطأ من لاعب آخر يتلقى الهزيمة، وأنت أيضاً المدير العام ومسؤل التعاقدات في النادي الذي يختار بعناية أفضل اللاعبين مع وضع خزينة النادي في الإعتبار، كفاناً سرداً فلنتحدث عن اللعبة مباشرة، حسنا أعلم أني تحدثت كثيراً ولذا فلنبدأ في شرح اللعبة تفصيلياً.

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كيف ألعب فانتازي الدوري السعودي؟

1- قم ببناء تشكيلتك

قبل أي شئ يجب عليك أن تسجل حساب خاص بك على الموقع الرسمي الخاص بالدوري السعودي وهو موقع "دوري بلس"، ثم تنتقل إلى صفحة الفانتازي لتكتب أسم فريقك الذي ستنشئه، ومن ثم سيمكنك اختيار فريقك الذي يتكون من خمسة عشر لاعباً من لاعبي فرق كأس الأمير محمد بن سلمان، ولكن انتظر، فأنت مُقيد ببعض الشروط، ومن أهمها هي أن خزينة النادي بها 100 مليون ريال سعودي أو جنية استرليني فلا يهم هنا نوع العملة تحديداً، وكل لاعب من اللاعبين يملك سعراً مبدأياً معيناً بحسب قيمته الفنية وما قدمه في الموسم الماضي، ستتغير هذه القيمة بالطبع مع الوقت ولكن لا علينا الآن فكل ما نحتاجه هو إختيار 15 لاعب شريطة أن لا يتخطى إجمالي سعر شرائهم قيمة الـ100 مليون التي بالخزينة.

بهذه البساطة؟ بالطبع لا، فهناك عدة شروط آخرى لأختيار اللاعبين فالتشكيلة يجب أن تضم حارسين مرمي، خمسة مدافعين، خمسة من لاعبي خط الوسط و ثلاث مهاجمين، ليس هذا فقط فأيضاً يجب أن لا تمتلك أكثر من ثلاث لاعبين من نفس الفريق، ستضع تشكيلة ما وترى بأنك تخطيت المبلغ المُحدد فتستكمل بعض التعديلات وترى بأنك غير سعيد كونك تريد جمع أكثر وأحسن اللاعبين في الدوري السعودي وهنا يكمن التحدي، فأنت لن تستطيع تكوين التشكيلة المثالية التي تضم النجوم فقط، عليك أن تضم بعض اللاعبين أصحاب الأسعار المنخفضة ايضاً في تشكيلتك.

لذا فيجب عليك التفكير في شيئين هما إختيار التشكيل المناسب والمتوسط من حيث القوة ليتلائم مع ما تملكه في الخزينة، كما ستحتاج لأن تكون مُتابع جيد للفرق واللاعبين في الدوري وأيضاً ومتوقع جيد للاعبين الذين من المتوقع أن يبرعواً في كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم بالإضافة لتعرف العميق على قوة الفرق وأهم الهدافين وصانعي الأهداف في البطولة، حيث تُعد هذه هي النقطة الفاصلة التي لم نتحدث عنها حتى الآن، وهي مزج الواقع بالخيال، فلاعبك الذي أنضم لفريقك سيتلقى النقاط عن مستواه في كل مباراة يخوضها مع فريقه الحقيقي على أرض الواقع، وسنشرح طريقة حساب النقاط هذه لاحقاً.

2 - اختر فريق الجولة

في كل جولة من جولات الدوري السعودي ستدخل لإختيار فريقك الذي سيخوض هذه الجولة، لتفكر قليلاً في لاعبيك، من منهم قدم أداءً رائعاً في الجولة السابقة ومن المتوقع أن يُقدم أداءً ومستوى متميز في هذه الجولة أيضاً لتختاره؟، حسنا فكل هذا يُعد اختيارك الشخصي والمبني على توقعك الخاص، ولكن المهم في الأمر هو أنك ستختار 11 لاعباً أساسياً لخوض هذه الجولة، انتظر..بالطبع هناك شروط أيضاً وإلا فأنا شخصياً لن أدفع بأي حارس أو مدافعين في تشكيلتي، ولذاً فلك حرية إختيار طريقة اللعب التي تريدها ولكن يجب أن تلعب بحارس مرمى بالتأكيد، وأن لا يقل خط دفاعك عن ثلاث مدافعين، وأن يتواجد لاعبين اثنين على الأقل من لاعبي خط الوسط، ومهاجم واحد على الأقل.

هذا يعني أنك تملك 4 لاعبين إحتياط في فريقك لن يتلقوا نقاط عن هذه الجولة إلا في حالات خاصة، وهي أن لا يُشارك أياً من لاعبيك ضمن التشكيلة مع فريقه في الجولة، هنا يتم الإستعانه تلقائياً من اللعبة بلاعبي الإحتياط بحسب طريقة ترتيبهم على دكة البدلاء، مع الوضع في الإعتبار ايضاً نفس الشروط السابقة من تواجد عدد محدد في كل مركز، وهذا يعني أنه إذا لم يشارك لاعب من لاعبي الدفاع بتشكيلتك في الجولة سواء للإصابة أو لتلقيه لبطاقة حمراء في الجولة التي سبقتها أو لأي سبب من الأسباب وكنت تلعب بثلاث مدافعين فقط فسيكون أول مدافع في ترتيب لاعبي الإحتياط هو البديل حتى وأن كان ترتيبك للاعبين على الدكة يبدأ بمهاجم. وهذا بسبب ما أشرنا له من قبل أنك يجب على الأقل أن تملك ثلاث مدافعين، وينطبق هذا على باقي المراكز.

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ما رأيك هنا أن نتحدث قليلاً عن بعض الأساليب التي يعتمد عليها الخبراء والمحترفين في اللعبة؟ حسنا من بعض الأساليب التي يعتمد عليها المتمرسين في اللعبه هي الأهتمام باللاعبين الأساسيين في الفريق، آي عند إختيار الفريق يضع في حساباته أن هناك 4 لاعبين إحتياط لن يتلقوا النقاط ولا يريد الإعتماد عليهم بشكيل كبير، ولذا فيشتري 4 لاعبين من بينهم حارس بالطبع بأخفض الأسعار ومن ثم يضع هذا الفارق الصغير ليُحسن من جودة فريقة الأساسي، ولكن إحذر فقد لا يخوض أحد لاعبيك الأساسيين الجولة وتضطر لأن تلعب دون بديل نظراً لأن بديله في نفس المركز ليس أساسياً مع فريقه.

التبديلات في فانتازي الدوري السعودي

بالطبع لن تقف اللعبة عند هذا الحد بأن تقوم بتكوين فريقك والإنتظار حتى نهاية الموسم من فانتازي الدوري السعودي دون تدخل منك، فأنت لك كامل الحرية أن تقوم بإستبدال وشراء وبيع اللاعبين، بل وأيضاً لك الحرية في إختيار تشكيلتك المكونة من 11 لاعب في كل جولة، ولكن كما عودتك عزيزي المشاهد دائماً هناك شروط، فإختيار تشكيلتك للجولة ينتهى ويتم تثبيته قبل ساعة من موعد أول مباراة في الجولة المقبلة، فإذا قمت بأي تغير في التشكيلة قبل بداية أول المباريات بأقل من ساعة فلن يتم إعتماد هذا التغيير وسيُعتبر تبديلاً خاصاً بالجولة التي ستلي الجولة التي ستبدأ.

كما يُمكنك أيضاً إستبدال قائمتك عن طريق تبديل لاعب من لاعبيك وشراء لاعب جديد بدلاً عنه مع وضعك في الإعتبار بالطبع فارق السعر بين اللاعبين، ولكن يُسمك لك بإستبدال لاعب واحد فقط في كل جولة، وإذا قمت بأكثر من عملية شراء فسيتم خصم 4 نقاط لكل عملية جديدة بخلاف المسموح لك، ولكن إذا لم تقم بأي عملية شراء في جولة من الجولات فستتاح لك أن تستعملها في الجولة التي تليها، مع حد أقصى لعدد مرات الشراء وهو اثنين فقط، لذا فلا يتعين عليك المكوث أكثر من جولة دون أجراء تعديل وشراء لاعب جديد حتى لا تضيع عليك الفرصة، وبالطبع هناك بعض المساعدات الآخرى ولكن سنتحدث عنها لاحقاً.

طريقة حساب النقاط

من سيجمع أكثر عدد من النقاط في الجولة؟ ومن سيجمع أكثر عدد من النقاط في نهاية الموسم الكروي السعودي ليصبح هو النجم الأول في فانتازي الدوري السعودي؟ هذا يترتب على الكثير من المعايير التي تم وضعها لحساب عدد نقاط كل لاعب وأيضاً عدد نقاطك الإجمالية، فعلى سبيل المثال اللاعب الذي يلعب أقل من 60 دقيقة يأخذ نقطة واحدة، بينما اللاعب الذي يلعب 60 دقيقة أو أكثر يتم منحه نقطتين، أيضاً المهاجم الذي يُسجل هدفاً يتلقى 4 نقاط، والمدافع أو الحارس الذي يخرج مع فريقه من المباراة بشباك نظيفة يتلقى 4 نقاط إضافية أيضاً، فلنستعرض سوياً جميع المعايير الخاصة بالنقاط.

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جدول يوضح المعايير الخاصة لإحراز النقاط:

الحدث النقاط لعب أقل من 60 دقيقة 1 لعب 60 دقيقة أو أكثر 2 هدف تم إحرازه عن طريق حارس مرمى أو مدافع 6 هدف تم إحرازه عن طريق لاعب خط وسط 5 هدف تم إحرازه عن طريق مهاجم 4 كل تمريرة حاسمة 3 حارس مرمى بشباك نظيفة (يجب اللعب 60 دقيقة على الأقل) 4 مدافع بشباك نظيفة (يجب اللعب 60 دقيقة على الأقل) 4 لاعب خط وسط بشباك نظيفة (يجب اللعب 60 دقيقة على الأقل) 1 الحصول على ركلة جزاء (لن تحتسب إذا سجل نفس اللاعب ركلة الجزاء) 1 التسبب في ركلة جزاء -1 إضاعة ركلة جزاء -2 صد ركلة جزاء 5 لكل 3 تصديات لحارس المرمى 1 هدف بالخطأ في مرماك -2 لكل هدفين يتلقاهم حارس مرمى أو مدافع في مباراة واحدة -1 بطاقة صفراء -1 بطاقة حمراء (يتضمن أيضاً النقاط المخصومة من البطاقة الصفراء) -3 أحسن لاعب في المباراة 3 ثاني أحسن لاعب في المباراة 2 ثالث أحسن لاعب في المباراة 1

هذه هي كل المعايير التي يتم حساب بها عدد النقاط لكل لاعب في كل مباراة، لذا فهناك أيضاً ملحوظة بهذا الصدد وهي أن اختيارك للاعبي خط الوسط أصحاب النزعة الدفاعية على الرغم من إمكانياته الكبيرة إلا أنه سيكون إهداراً للنقاط، فهو في أغلب الأحيان لن يُسجل أو يمرر تمريرات حاسمة ولن يستفاد أيضاً بالكثير من النقاط إذا خرج فريقه بشباك نظيفة، ولذا فهناك الكثير من اللاعبين أيضاً يكون خطهم الدفاعي مكون من لاعبين الأظهرة الدفاعية فقط نظراً لوجود إحتمالية أكبر لهم في التسجيل أو وضع عرضية تتسبب في هدف فيتم منحة نقاط التمريرات الحاسمة الثلاث.

كما يُفضل متابعة أخبار لاعبيك لتلافي الوقع في فخ إيقاف لاعب من لاعبيك وهو في التشكيلة أو تعرضة للإصابة، وأيضاً معرفة المواجهات فإذا كنت أملك مدافعاً جيد من فريق معين ولكني أعلم أن جولتهم القادمة أمام فريق قوي ومن الممكن أن يتلقى الكثير من الأهداف فبالطبع سيكون من الأفضل وضعه في قائمة البدلاء ودفع مدافع آخر بديلاً عنه، هذا إذا لم أكن واثقاً من قدرة الفريق ككل ففي النهاية هو مجرد لاعب ضمن منظومة.

بعض المساعدات في اللعبة

هناك بعض المساعدات التي ستستفاد بها كثيراً في فانتازي الدوري السعودي والتي بالتأكيد ستستعملها، ولكن أستعملها بحذر وأختر الوقت المناسب، فالوقت والتوقع هما أهم ما ستمتلكهم في فانتازي الدوري السعودي، وأكثر هذه المساعدات رواجاً هي شارة الكابتن، وهذه الشارة تستطيع أن تعطيها للاعب الذي تتوقع له أكثر عدد من النقاط في فريقك في الجولة، فمن ستأتمنه ليكون قائد فريقك في الجولة سوف يحصل على ضعف النقاط التي سيتلقاها، وهناك ايضاً شارة الكابتن البديل وهذه تضعها على ثاني أكثر لاعب تظن أنه سيجمع نقاطاً أيضاً حيث سيحصل على ضعف نقاطة إذا لم يُشارك اللاعب الذي يحمل شارة الكابتن في الجولة، ولكن إذا لم يُشارك كلاً اللاعبين فلن تستفاد من هذه الفرصة، لذا فكما قلت لك أختر بعناية.

من المساعدات الهامة أيضاً والتي يكون كل اللاعبين في أعلى درجات الحذر عند إستعمالها هي ورقة الكابتن الثلاثية، فهي خاصية مثل خاصية الكابتن التي قمنا بشرحها في الأعلى ولكن يتلقى حينها القائد ثلاث أضعاف النقاط التي يتحصل عليها، ولكن ستتوخى الحذر أنت أيضاً عندما تعلم أن هذه الخاصية يتم إستعمالها مرة واحدة فقط في الموسم، كما أن هناك أيضاً ورقة إحتساب نقاط البدلاء والتي تسمح لك باللعب بالخمسة عشر لاعبين الذين تملكهم، آي يتم إحتساب جميع نقاط لاعبيك الأساسيين والبدلاء أيضاً في الجولة، ويتم تفعيلها مرة واحدة فقط في الموسم.

ومن المساعدات الرائعة أيضاً هي الورقة الرابحة، وهي تسمح لك بأن تقوم بالتبديلات كما يحلو لك في الجولة دون خصم 4 نقاط على كل تغيير أكثر من المسموح به، وتستطيع استعمالها مرتين فقط طوال الموسم، مرة في النصف الأول من الموسم آي من الجولة الأولى وحتى الجولة الخامسة عشر، والآخرى في النصف الثاني من الموسم بدءً من الجولة السادسة عشر وحتى الجولة الثلاثين والآخيرة.

فانتازي الدوري الإنجليزي 2019-20 | ما هي طريقة اللعب وقواعد اللعبة؟

جدول يوضح الأدوات المُساعده في اللعبة:

المساعدة الميزة الكابتن ضعف عدد النقاط لقائد الفريق الكابتن المساعد ضعف عدد النقاط للاعب المساعد(شرط غياب القائد عن الجولة) ورقة الكابتن الثلاثية ثلاث أضعاف النقاط (مرة واحدة في الموسم) ورقة إحتساب نقاط البدلاء إحتساب نقاط جميع لاعبيك في الجولة (أساسيين + إحتياطيين) الورقة الرابحة يسمح لك بإستبدال ما شئت من اللاعبين في الجولة دون خصم نقاط

(يتم إستعمالها مرتين في الموسم بواقع مرة كل نصف موسم)

4- انضم للدوريات ونافس

بعد أن تبني تشكيلتك وتختار فريقك ستنضم تلقائياً في الدوري العام الذي يشمل جميع لاعبي فانتازي الدوري السعودي بالإضافة إلى إضافتك أيضاً إلى دوري خاص بمشجعي فريقك المفضل، كما يمكنك أن تنضم إلى بعض الدوريات الآخرى من أجل منافسة كل محبي اللعبة أو إنشاء دوري خاص بينك وبين أصدقائك، وهذا عن طريق كود يظهر لمنظم الدوري الخاص ليتم توزيعه على أصدقائه من أجل الانضمام معه في نفس الدوري.

يمكن لكل مدرب أن يشارك في حوالي 20 دوري خاص مختلف، ولا يوجد عدد محدد لكل المشاركين في دوري واحد، وأخيراً وليس آخرا إذا شاهدت إختلاف في عدد نقاطك عن الطبيعي في يوم من أيام المباريات فأنتظر حتى إنتهاء آخر مباراة في اليوم ليتم إحتساب إجمالي النقاط بشكل طبيعي، حيث يتم تحديث نقاط وترتب اللاعبين بعد إحتساب النقاط في آخر مباراة في اليوم.