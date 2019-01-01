مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

مواعيد المباريات، القنوات الناقلة والغيابات، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

أحمد جمال

بدأ الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19 يوم الخميس الماضي، والتي تابعنا فيها بداية قوية لكثير من الفرق التي قدمت جولة أولى جيدة نوعاً ما، ولذا فنحن على مشارف البدأ في الجولة الثانية من الدوري السعودي والذي سيبدأ الخميس 29 أغسطس 2019 القادم، والموافق 28 ذو الحجة 1440 هجرياً.

كانت الجولة الأولى جيدة لبعض الفرق مثل النصر الذي بدأها بداية قوية بانتصار هام بهدفين دون رد أمام ضمك المتأهل من دوري الدرجة الأولى ليتحصل على العلامة الكاملة من البداية ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، كما استطاع الهلال أيضاً أن يؤكد مدى قوة كتيبته الهجومية بانتصار كبير بنتيجة (4-2) على أبها ليتصدر جدول الترتيب منذ البداية، ولكن على الرغم من الانتصار الرائع إلا أن الزعيم قد عانى في بداية المباراة حيث تلقى أول أهداف المباراة في شباكه، كما لم يكن الدفاع على المستوى المطلوب حين ذاك، ولكن من المؤكد أن ضغط مباريات دوري أبطال آسيا والتي ترهق اللاعبين منذ بداية الموسم لها دوراً هاماً في أداء الفريق.

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استطاع أيضاً الاتحاد أن يبدأ بداية قوية بانتصار رائع على الرائد بثلاث أهداف مقابل هدف ليتوصف جدول الترتيب قبل بدأ الجولة الثانية، وعلى غير المتوقع فقد تعادل الأهلي في لقاءه الأول وعلى ملعبه بنتيجة (1-1) أمام فريق العدالة الذي قدم أداءً يُحسب له كونه حديث العهد في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان.

تبدأ الجولة الثانية بمباراة مألوفه للفريقين المتنافسين وهما العدالة وضمك اللذان صعداً إلى الدوري السعودي سوياً هذا الموسم، تتبعها مباراة الفيحاء ضد الحزم في نفس اليوم، بينما ينتظر النصر في ثاني أيام الجولة مباراة هامة خارج ملعبه ضد الفتح العائد من هزيمة أمام الشباب في الجولة الأولى.

كما سنتابع في اليوم الثالث من الجولة الثانية مباراة غاية في الأهمية لأهلي جدة الذي يحاول العودة مرة آخرى إلى المسار الصحيح، في مواجهة الاتفاق المنتشي من الفوز في الجولة الأولى على الوحدة بهدفين نظيفين، وبعد أقل من نصف ساعة من بداية لقاء الراقي ستبدأ مباراة الهلال والتي سيتواجه فيها ضد الرائد، والتي لم يتلقى فيها لاعبي الزعيم راحة سوى ثلاث أيام فقط بعد لقائهم أمام الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

بينما سيتم تأجيل المباراة الختامية للجولة والتي تجمع العميد والتعاون بمدينة الملك عبد الله الرياضية ليوم 24 سبتمبر القادم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي موسم 2019-20، القنوات الناقلة والغيابات قبل بداية الجولة.

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مواعيد مباريات الدوري السعودي 2019-20 - الجولة الثانية

الدوري السعودي 2019-20 | مواعيد مباريات الفرق الكبار في الدور الأول من الدوري

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة العدالة - ضمك مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الخميس 29 أغسطس 2019،

28 ذو الحجة 1440،

18:45 السعودية، 17:45 مصر KSA SPORTS الفيحاء - الحزم مدينة المجمعة الرياضية الخميس 29 أغسطس 2019،

28 ذو الحجة 1440،

20:20 السعودية، 19:20 مصر KSA SPORTS الشباب - الفيصلي استاد الملك فهد الدولي الجمعة 30 أغسطس 2019،

29 ذو الحجة 1440،

18:55 السعودية، 17:55 مصر KSA SPORTS الوحدة - أبها مدينة الملك عبد العزيز الرياضية الجمعة 30 أغسطس 2019،

29 ذو الحجة 1440،

20:40 السعودية، 19:40 مصر KSA SPORTS الفتح - النصر مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الجمعة 30 أغسطس 2019،

29 ذو الحجة 1440،

20:40 السعودية، 19:40 مصر KSA SPORTS الاتفاق - الأهلي استاد الأمير محمد بن فهد السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

18:40 السعودية، 17:40 مصر KSA SPORTS الرائد - الهلال مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

19:05 السعودية، 18:05 مصر KSA SPORTS الاتحاد - التعاون مدينة الملك عبد الله الرياضية الثلاثاء 24 سبتمبر 2019،

25 محرم 1441، KSA SPORTS

أبرز الغائبين عن الجولة الثانية من كأس الأمير محمد بن سلمان:

للإصابة للإيقاف محمد البريك - الهلال لا يوجد عبد الفتاح آدم - النصر لا يوجد دانيلو أسبريلا - الشباب لا يوجد

قرار صارم من الاتحاد السعودي بشأن مدربي الأندية

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الثانية 2019-20: