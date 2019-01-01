فانتازي الدوري الإنجليزي 2019-20 | ما هي طريقة اللعب وقواعد اللعبة؟

هل ترغب في إظهار جوارديولا أو كلوب الذي بداخلك في فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز؟ جول يقودك لفهم كل قواعد اللعبة حتى تبدأ المنافسة الممتعة بينكما

بدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم أمس الجمعة بمباراة ليفربول ونورويتش سيتي التي انتهت بفوز الريدز برباعية مقابل هدف، وانطلقت معه إثارة لعبة الفانتازي الشهيرة والتي يشارك فيها الملايين حول العالم في كل موسم منذ بدايتها، وكانت قد اكتسبت شعبيتها الكبيرة بسبب ارتباطها بالمسابقة الأقوى في العالم.

لكل من لا يعلم عنها شيئاً، عليك فقط أن تختار فريقك وتُطلق عليه أي اسم تحبه او تفضله، ومن ثم تتحدى أصدقائك لمعرفة من أفضل مدرب في اللعبة بينكما، ما يميز الفانتاسي حقاً أنه يعكس واقع الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتوجب على كل المشتركين بها أن يتابع أخبار كل الأندية جيداً، يتوقع تشكيل كل المباريات دون استثناء.

كيف تلعب وتختار فريقك؟ ما هي بقية القواعد؟ هذا ما سيقودك إليه جول لمعرفته في هذا التقرير

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كيف ألعب الفانتازي؟

1- قم ببناء تشكيلتك

قبل أي شئ يجب عليك أن تسجل حساب خاص بك على الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، ومن ثم سيمكنك اختيار فريقك ويجب أن تختار أي اسم له قبل انتقاء اللاعبين، يملك كل مدرب في اللعبة ميزانية قدرها 100 مليون جنيه إسترليني من أجل إنفاقها على 15 لاعب فقط، وينصح باستخدام الأموال بالكامل.

لا تترك أي مبلغ دون الاستفادة منه لأنك تظن أنك سعيد بهذه أو ذاك القائمة، يجب على كل المشاركين أن يكونوا على دراية تامة بأفضل عمليات الشراء التي تتم بأقل الأسعار الموجودة، وذلك إذا كانت الميزانية لا تسمح باختيار أحد أبرز لاعبي المسابقة مثلاً.

تتكون كل تشكيلة من حارسي مرمى، خمسة مدافعين، خمسة لاعبين وسط وثلاثة، لا تخشى بشراء بعض النجوم البارزين أمثال رحيم سترلينج أو محمد صلاح، ولكن عليك أن تعى كيفية الاستفادة من المبلغ المتبقي وأن تكون كل الخطوط متكافئة من حيث الجودة والمهارة، ولا يمكن اختيار أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس الفريق.

2 - اختر فريق الجولة

لن يمكنك الاستفادة من كل اللاعبين في كل جولة ولكن سيتوجب عليك اختيار 11 لاعباً أساسياً وترك أربعة آخرين على دكة البدلاء، وبإمكانك أيضاً تحديد طريقة اللعب المفضلة وهل ستدفع بأربعة مدافعين أم ثلاثة؟ كم لاعب في خط الوسط؟ وهل ستُشرك كل المهاجمين دفعة واحدة؟

يجب على كل فريق أن يتكون من حارس مرمى واحد، ثلاثة مدافعين ، ثنائي في خط الوسط، ومهاجم واحد على الأقل، يحظى من يسجل الأهداف بأكبر عدد من النقاط لذا يجب عليك أن تراهن على لاعبي الوسط القادرين على إحراز الأهداف بصفة شبه مستمرة بحسب متابعتك لهم.

اختيار لاعبي الوسط أصحاب النزعة الدفاعية سيبدو غبياً للغاية لأنهم قلما تمكنوا من صناعة أو تسجيل أي أهداف، لذا يفضل تجنب الاعتماد على أي منهم.

على كل مدرب في لعبة الفانتازي أن يعتمد على تشكيلة كل أسبوع على حدا، ولا يتركها بدون أي تغييرات لأنه من الوارد أن يتعرض أحد اللاعبين للإصابات، الإيقافات ووجود أمثالهم في التشكيلة سيعني أن النقاط التي سيحصلوا عليها لن تزيد عن الصفر، لذا يجب متابعة أخبار كل الأندية دون استثناء.

يفضل أيضاً إلقاء نظرة على مباريات الجولة المقبلة، ومحاولة الاستفادة من خصائص آخرى مثل "تريبل كابتن" وهي أن قائد الفريق سيتم مضاعفة عدد نقاطه ثلاث مرات، ويمكن اللجوء لها مثلاً إذا كنت تملك سيرجيو أجويرو والمباراة المقبلة للسيتي ضد فريق صاعد حديثاً وتتوقع أن يسجل الأرجنتيني أكثر من هدف.

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3- حاول جمع النقاط

يجب عليك أن تجمع أكثر عدد ممكن من النقاط في الفانتازي من أجل أن تفوز وتتفوق على أصدقائك في اللعبة، وهذا في الواقع يعتمد على الأهداف التي سُجلت والتي صنعها أي لاعب في تشكيلتك، عدد تصديات حارس المرمى والخروج بشباك نظيفة، لذا احرص دائماً على اختيار أبرز المهاجمين ولاعبي الوسط أصحاب النزعة الهجومية.

في كل أسبوع، يتم احتساب عدد النقاط طبقاً لمردود اللاعبين الذين قمت باختيارهم في التشكيلة الأساسية، وفي بعض الأحيان يتم خصم النقاط بسبب الأهداف العكسية، عدم حفاظ المدافعين على نظافة شباكهم وفي حال تلقي أي بطاقات ملونة أيضاً.

إذا قمت باختيار أي لاعب ولم يشارك في المباراة يتم استبداله مع أول لاعب موجود على دكة البدلاء، لذا على كل المدربين في اللعبة أن يتوقعوا تشكيلة كل فريق بحسب أخر الأخبار وما يقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاءات الجولة.

على كل مدرب أن يقوم باختيار قائد ونائب قائد تشكيلته قبل بداية كل جولة، حيث تم مضاعفة نقاط كل قائد وإذا لم يشارك اللاعب الذي تم منحه شارة القيادة، يتم مضاعفة نقاط نائب القائد بدلاً منه.

4- انضم للدوريات ونافس

بعد أن تبني تشكيلتك وتختار فريقك يمكنك أن تنضم إلى بعض الدوريات من أجل منافسة كل محبي اللعبة من مختلف أنحاء العالم، هناك دوريات خاصة يتم إنشائها بين مجموعة من الأصدقاء، وهناك كود خاص بها يجب معرفته ونسخه في خانة البحث من أجل طلب الانضمام.

يمكن لكل مدرب أن يشارك في حوالي 20 دوري خاص مختلف، ولا يوجد عدد محدد لكل المشاركين في دوري واحد.

5- قم بتغيير بعض اللاعبين

من حق كل مدرب في اللعبة أن يقوم بتبديل إحدى اللاعبين مجاناً مرة واحدة بعد نهاية كل جولة، ولكن بشرط أن يكون بنفس ثمن اللاعب القديم، إلا إذا كانت ميزانيته بها رصيد متبقي وتسمح باستبداله بلاعب يملك سعراً أعلى.

يتم مبادلة اللاعب الأول مجاناً ، ولكن إذا كنت ترغب بإضافة آخرين جدد في نفس الجولة سيتم خصم أربعة نقاط من رصيدك مقابل أي لاعب إضافي، عدا ذلك ستضطر للانتظار أكثر من جولة حتى تتمكن من استبدال أكثر من لاعب بدون استخدام الميزانية أبداً.

6- استفد من بعض الخيارات

هناك خمس خيارات يمكن الاستفادة منها في الفانتازي على مدار الموسم بالكامل من أجل تحسين عدد النقاط في أي جولة

وايلد كارد - به يمكن تغيير الفريق بالكامل واختيار التشكيل من جديد بدون خصم أي نقاط ويمكن الاستعانة به مرتين في الموسم.

تريبل كابتن- وفيه يتم مضاعفة عدد النقاط ثلاث مرات للاعب الذي تم اختياره قائداً للفريق في تلك الجولة

بنش بوست - يمكن ولمرة واحدة فقط احتساب عدد النقاط حتى لدكة البدلاء في أي جولة من الموسم

فري هيت - قم بتغيير فريقك بالكامل لمدة أسبوع واحد فقط

تعتبر خاصية الوايلد كارد هي الأشهر والأكثر استخداماً على الإطلاق لأنها تمكن كل المدربين من تغيير التشكيلة بالكامل إذا كانوا غير سعداء باختياراتهم الأولى.