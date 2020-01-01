فابريجاس يُفضِّل مورينيو على جوارديولا وفينجر!

كان أفضل في التواصل..

اعتبر سيسك فابريجاس، لاعب موناكو، أن جوزيه مورينيو كان أفضل مدرب عمل معه في مسيرته متفوقًا على بيب جوارديولا وآرسين فينجر.

مورينيو قام بضم فابريجاس إلى تشيلسي في 2014 من برشلونة، وقد قدّم الإسباني أحد أفضل مواسمه على الإطلاق وحقق لقب الدوري الإنجليزي آنذاك، قبل رحيل المو في الموسم التالي.

كما سبق لفابريجاس العمل مع آرسين فينجر في آرسنال لمدة طويلة، ثم لعب بقميص برشلونة بضع أعوام تحت إمرة بيب جوارديولا، ورغم أن طريقة لعب الثنائي هجومية وتناسب سيسك أكثر، لكنه يُفضِّل مورينيو عنهما.

المزيد من الفرق

الدولي الإسباني في تصريحات للصحافة قال "لقد لعبت مع عدد من أفضل المدربين ليس فقط في الوقت الراهن ولكن على مستوى التاريخ".

كما أضاف "إذا كان عليّ اختيار واحد أو اثنين فإنني قد لعبت من جوارديولا الكرة التي أحبها وكذلك مع آسين فينجر، ولكن مع مورينيو قضيت عامًا استثنائيًا".

وتابع "إنه على الأرجح أفضل من تواصلت معه، الطريقة التي كنت ألعب بها من الناحية العقلية كانت مذهلة".

وأتم "لذلك فإنني سأختار مورينيو أولًا ثم جوارديولا ثم فينجر لأنني أدين إليهم بالكثير".

الجدير بالذكر انضمام فابريجاس إلى تشيلسي كان أحد أكبر المفاجآت على الإطلاق بعد السنوات التي قضاها في آرسنال، لكنه برر ذلك بأنه أُعجِب بكلام مورينيو وأفكاره.