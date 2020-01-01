فابريجاس: فينجر ومورينيو سبب انضمامي إلى تشيلسي

الأمر كان في يد أرسنال..

كشف سيسك فابريجاس، لاعب موناكو، أن آرسين فينجر، المدير الفني لأرسنال، كان سببًا رئيسيًا في انضمامه إلى تشيلسي عام 2014، إلى جانب محادثته مع جوزيه مورينيو مدرب البلوز حينها.

وغادر فابريجاس برشلونة في 2014 متجهًا إلى ستامفورد بريدج ليثير جدلًا كبيرًا، إذ يُعد الدولي الإسباني أحد قادة أرسنال التاريخيين الذين ارتدوا قميص الجانرز في أكثر من 300 مباراة.

فابريجاس قال "بمجرد أن قررت الرحيل عن برشلونة، كان أرسنال هو الخيار الأول، لم يكن بمقدوري التحدث لأي نادٍ آخر لمدة أسبوع ريثما أعرف إذا ما كان أرسنال يريدني أم لا.".

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كما أضاف "أرسين فينجر لم يُجب، كان علينا الانتظار لمدة أسبوع حتى نعرف رد أرسنال، بالتأكيد كان هذا هو خياري الأول، في ذهني كنت أقول للجميع أنني ذاهب لأرسنال، هذا ما كنت أريده.".

"فينجر يعرف ذلك، لم أكن أريد أن أكون متسولًا، فهم يعرفون الوضع جيدًا وعلى مدار الأسبوع لم يقولوا أي شيء، على الفور علمت أنهم ربما لا يريدونني، انتظرت الأسبوع بأكمله دون رد منهم."

"بعد أسبوع كان عليّ أن اغتنم فرصتي، كان أمامي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبعد ذلك تحدثت إلى جوزيه مورينيو وهو ما لم أعتقد أنه قد يحدث يومًا."

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أما عن دور السبيشال وان، قال "لنكون صادقين، بعد الحديث مع مورينيو قلت هذا كل شيء، لست بحاجة إلى التحدث مع أي شخص آخر، سأذهب إلى تشيلسي.".

"ما قاله لي والفريق الذي يريد تكوينه وكيف يُفكر في ما لديّ من إمكانيات وكيف يريدني أن ألعب، كل هذا كنت ما أريده في تلك الفترة."

وأتم "كنت أعرف أن هناك تداعيات للانتقال إلى تشيلسي فيما يتعلق بأرسنال، وكان الأمر نفسه سيحدث إن ذهبت إلى السيتي أو يونايتد، ولكنني في النهاية وددت أن أعود إلى البريميرليج.".

"الحمد لله أنني اتخذت هذا القرار، تلك السنوات الخمس كنت سعيدًا فيهم للغاية هناك وقد فزنا بكل شيء في إنجلترا وكُنّا الفريق الأفضل في كرة القدم الإنجليزية إلى جانب اتصال لا تشوبه شائبة رفقة المشجعين."