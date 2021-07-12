كين: "لستم مشجعي إنجلترا ولا نريدكم"!

ردود فعل غاضبة من لاعبي إنجلترا بعد تعرض زملائهم لعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

دافع لاعبو منتخب إنجلترا عن زملائهم، باكايو ساكا وجادون سانشو وماركوس راشفورد، في وجه الهجمات العنصرية التي تعرضوا لها.

قائد منتخب الأسود الثلاثة هاري كين على تويتر دافع عن زملائه باستماته وهو ما فعله باقي لاعبي منتخب الأسود الثلاثة.

ماذا يحدث مع ثلاثي إنجلترا؟

يتعرض الثلاثي، سانشو وراشفورد وساكا، إلى موجة عنيفة من الهجمات العنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد إضاعتهم لركلات ترجيح في نهائي يورو 2020.

وسجلت إنجلترا أول ركلتين قبل إضاعة آخر ثلاث ركلات لتخسر من إيطاليا 3-2 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

وأعلن صباح اليوم أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وحده حذف ما يزيد ن ألف تغريدة عنصرية موجهة خاصة للاعبين أصحاب البشرة السمراء.

ماذا قال كين وزملائه؟

هاري كين الذي سدد ركلته الترجيحية الأولى بنجاح كتب على حسابه على تويتر: "3 لاعبين كانوا مذهلين طوال الصيف، تشجعوا لتسديد ركلات الترجيح وسط أجواء متوترة. يستحقون الدعم والمساندة ضد العنصرية القبيحة التي يتعرضون لها منذ ليلة أمس. إن أسأت إلى أي شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي فلست مشجعًا لإنجلترا ولا نريدك مشجعًا لها".

Three lads who were brilliant all summer had the courage to step up & take a pen when the stakes were high. They deserve support & backing not the vile racist abuse they’ve had since last night. If you abuse anyone on social media you’re not an @England fan and we don’t want you. pic.twitter.com/PgskPAXgxV — Harry Kane (@HKane) July 12, 2021

أما جود بيلينجهام فكان من أوئل اللاعبين الذين دعموا الثلاثي؛ لاعب بوروسيا دورتموند وضع صورة لزملائه ويعلو رأس كل منهم تاج وكتب: "نفوز معًا ونخسر معًا. فخور جدًا لأحظى بزملاء بشخصية قوية. العنصرية مؤلمة لكنها ليست مفاجئة. لن نمل من قول إننا بحاجة لمزيد من الفعل لمواجهتها؛ تعليم وتحكم في المواقع".

We win together and we lose together. So proud to have teammates with such top character. Takes huge bollocks just to volunteer. As for the racism, hurtful but not surprising. Will never get bored of saying that more needs to be done. Educate and control the platforms!✊🏽 pic.twitter.com/LHSBoZin8O — Jude Bellingham (@BellinghamJude) July 12, 2021

أما ريس جايمس فكتب: "عرفنا أكثر عن المجتمع حينما خسرنا، أكثر كثيرًا مما علمنا حينما نفوز".

We learn more about the society when we lose, far more than we learn when we win. — Reece James (@reecejames_24) July 12, 2021

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الإنجليزي قد أدانا ما حدث مع اللاعبين وسط غضب عارم من اللاعبين والمؤسسات الإنجليزية عما يحدث.

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