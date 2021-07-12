كين: "لستم مشجعي إنجلترا ولا نريدكم"!
دافع لاعبو منتخب إنجلترا عن زملائهم، باكايو ساكا وجادون سانشو وماركوس راشفورد، في وجه الهجمات العنصرية التي تعرضوا لها.
قائد منتخب الأسود الثلاثة هاري كين على تويتر دافع عن زملائه باستماته وهو ما فعله باقي لاعبي منتخب الأسود الثلاثة.
ماذا يحدث مع ثلاثي إنجلترا؟
يتعرض الثلاثي، سانشو وراشفورد وساكا، إلى موجة عنيفة من الهجمات العنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد إضاعتهم لركلات ترجيح في نهائي يورو 2020.
اختيارات المحررين
وسجلت إنجلترا أول ركلتين قبل إضاعة آخر ثلاث ركلات لتخسر من إيطاليا 3-2 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.
وأعلن صباح اليوم أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وحده حذف ما يزيد ن ألف تغريدة عنصرية موجهة خاصة للاعبين أصحاب البشرة السمراء.
ماذا قال كين وزملائه؟
هاري كين الذي سدد ركلته الترجيحية الأولى بنجاح كتب على حسابه على تويتر: "3 لاعبين كانوا مذهلين طوال الصيف، تشجعوا لتسديد ركلات الترجيح وسط أجواء متوترة. يستحقون الدعم والمساندة ضد العنصرية القبيحة التي يتعرضون لها منذ ليلة أمس. إن أسأت إلى أي شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي فلست مشجعًا لإنجلترا ولا نريدك مشجعًا لها".
أما جود بيلينجهام فكان من أوئل اللاعبين الذين دعموا الثلاثي؛ لاعب بوروسيا دورتموند وضع صورة لزملائه ويعلو رأس كل منهم تاج وكتب: "نفوز معًا ونخسر معًا. فخور جدًا لأحظى بزملاء بشخصية قوية. العنصرية مؤلمة لكنها ليست مفاجئة. لن نمل من قول إننا بحاجة لمزيد من الفعل لمواجهتها؛ تعليم وتحكم في المواقع".
أما ريس جايمس فكتب: "عرفنا أكثر عن المجتمع حينما خسرنا، أكثر كثيرًا مما علمنا حينما نفوز".
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الإنجليزي قد أدانا ما حدث مع اللاعبين وسط غضب عارم من اللاعبين والمؤسسات الإنجليزية عما يحدث.
اقرأ أيضًا:
بيكفورد كان سيسدد .. كواليس إخفاق إنجلترا في ركلات الترجيح
مشجع إنجليزي يتوقع نهائي اليورو في 2013 بنجاح!
الاتحاد الإنجليزي يتوعد مقتحمي ويمبلي "نُدير ملعبًا وليس ثكنة عسكرية"