"على رونالدو البحث عن جواو فيليكس وضربه"

روي كين يلدغ جواو فيليكس بعد هزيمة البرتغال أمام بلجيكا

انتقد نجم مانشستر يونايتد السابق، روي كين المستوى الذي قدمه جواو فيليكس أمام نظيره المنتخب البلجيكي ووصفه بـ"المحتال".

تعرض الدولي البرتغالي ونجم أتلتيكو مدريد، جواو فيليكس إلى انتقادات بالجملة بعد أن قدم من مقاعد البدلاء وأضاع فرصة هدف محقق في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أمام منتخب بلجيكا.

ماذا قال روي كين؟

تحدث كين على قناة ITV، وقال: "أنا منزعج من ذلك، لا سيما عندما يكونون لاعبين جيدين".

وأكمل: "لا يوجد أي عذر لذلك، رؤية اللاعبين يعودون للخلف ويفقدون الكرة، على الأقل اختبر حارس المرمى!".

وأردف: "فيليكس هذا محتال، عندما قدم من مقاعد البدلاء وأضاع هذه الفرصة، لم أصدق".

وتابع: "ماذا كان سعره؟ 100 مليون جنيه إسترليني؟ إذا كنت كريستيانو رونالدو، كنت سأقوم بملاحقته في غرفة الملابس وضربه".

لم يسلم برونو فيرنانديش هو الآخر من الانتقادات.. ماذا قال؟

استلم لاعب مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديش نصيبه من انتقادات روي كين حيث قال: "أنه خيبة أمل في هذه البطولة ويستحق أن يكون على مقاعد البدلاء".

واختتم: فيليكس وفرنانديز يقودانني للجنون. ليس لديهم أحد يلومهم سوى أنفسهم".

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