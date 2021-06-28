خروج البرتغال حظ أم لا؟!

انتشر حديثًا فيديو للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو أثناء حديثه مع حارس مرمى بلجيكا وريال مدريد، تيبو كورتوا عقب نهاية المباراة وخروج البرتغال من منافسات اليورو 2020.

ماذا حدث؟

بعد نهاية المباراة وإقصاء بلجيكا لمنتخب البرتغال حامل لقب اليورو، قال رونالدو لتيبو كورتوا بأنه كان محظوظًا.

وأضاف: "[تلك الكرة] أبت أن تدخل المرمى اليوم"، وذلك ربما في إشارة إلى الكرة التي سددها رونالدو من ضربة حرة مباشرة تصدى لها حارس المرمى البلجيكي بصعوبة، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

تمنى كريستيانو حظ موفق لحارس "الشياطين الحمر" ورد عليه الأخير بعناق.

🗣️ "[The ball] didn't want to go in today."



🇧🇪🆚🇵🇹 Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

ما هو الصدام المباشر بين رونالدو وكورتوا أثناء المباراة؟

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لموقف محرج خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره البلجيكي التي جمعتهما يوم الأحد، في الدور ثمن النهائي.

وقام البلجيكي تيبو كورتوا، بمراوغة رونالدو بطريقة رائعة، قبل أن يبدأ بالهجمة التي أسفرت عن تسجيل زميله ثورغان هازارد هدف الفوز الوحيد للشياطين الحمر في الدقيقة 42، قبل دقائق من انتهاء الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

🗣️ "[The ball] didn't want to go in today."



🇧🇪🆚🇵🇹 Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

كيف كان أداء كريستيانو أمام بلجيكا؟

كعادته لعب صاحب الـ36 عامًا دقائق المباراة كاملة على أملٍ قيادة فريقه إلى دور الربع النهائي من منافسة أمم أوروبا "يورو" 2020 وجاءت أرقامه:

- لمس رونالدو الكرة في 52 مناسبة خلال مجريات المباراة، وأخرج 31 تمريرة صحيحة من أصل 35 وصلت دقة التمرير إلى 89%.

- سدد كريستيانو الكرة على مرمى الخصم في أربع مناسبات، منها مناسبة وحيدة بين القائمين والعارضة.

- قدم البرتغالي ثلاث كرات خطرة، وفرصة محققة للتسجيل.

- خسر رونالدو الكرة ثمان مرات ما بين تمريرات خاطئة وما بين قطع المنافس لها من بين أقدامه.

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