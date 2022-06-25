عكس التيار ... "لماذا تريدون بقاء الأهلي، ما الذي أضافه للدوري السعودي؟"

الأهلي أصبح رسميًا في دائرة الهبوط لدوري يلو

منذ خسارة الأهلي الصادمة أمام الرائد في آخر جولات الدوري السعودي ودخوله رسميًا دائرة المرشحين للهبوط لدوري الدرجة الأولى، ظهرت العديد من المناشدات والمطالبات بإلغاء الهبوط وزيادة عدد فرق البطولة الموسم القادم.

الإعلام والجمهور الأهلاوي وبمساندة العديد من إعلاميي وعشاق الأندية الأخرى دشنوا حملات عبر تويتر تدعو لإنقاذ الأهلي والعمل على بقائه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، لكن الناقد الرياضي فياض الشمري سار عكس التيار تمامًا واستنكر تلك الدعوات.

ماذا قال الشمري عن هبوط الأهلي؟

الشمري أوضح عبر حسابه على تويتر أن تلبية وزارة الرياضة السعودية للمطالب الداعية لدعم النادي الأهلي ومساعدته لتفادي الهبوط تفتقر تمامًا للعدل والمساواة، لأنها بالتأكيد لن تصف في صالح الفرق الأخرى في الدوري السعودي.

وأثار الشمري غضب واستياء العديد من المتابعين خاصة عشاق الراقي حين قلل من تأثير الأهلي في الدوري السعودي خلال المواسم الأخيرة واستنكر من يصف هبوطه بأنه خسارة للبطولة.

إذ قال "سؤال لمن يرى هبوط الأهلي خسارة للدوري: ما الذي أضافه للبطولة في الأعوام الثلاثة الماضية، وبالأرقام؟".

أضاف "والذين يطالبون وزارة الرياضة بالوقوف مع الأهلي من دون سواه من الأندية المهددة بالهبوط، ألم يطالبون بتطبيق الأنظمة والمساواة والعدل، وهل الفزعة مع الأهلي وترك البقية عدل؟!".

سؤال لمن يرى هبوط الأهلي خسارة للدوري:

ما الذي اضافه للبطولة في الأعوام الثلاثة الماضية، وبالأرقام؟.

والذين يطالبون وزارة الرياضة بالوقوف مع الأهلي من دون سواه من الأندية المهددة بالهبوط، الم يطالبون بتطبيق الانظمة والمساواة والعدل، وهل الفزعة مع الأهلي وترك البقية عدل؟!. — فـياض الشمري. (@fayadhalshamari) June 25, 2022

ما هو موقف الأهلي في الدوري السعودي؟

الأهلي يعيش وضعًا كارثيًا في الدوري السعودي، إذ هو أحد 7 أندية مازالت تتنافس للهروب من الهبوط إلى دوري يلو، ويبدو أن الأمور لن تُحسم تمامًا إلا مع الصافرة الأخيرة لآخر مباريات الموسم يوم 27 يونيو القادم.

الأهلي يتواجد في المركز الـ14 حاليًا برصيد 31 نقطة وخلفه الاتفاق بنفس الرصيد، فيما يتواجد الباطن في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة وفوقه الفيصلي والرائد والتعاون ولكل منهم 33 نقطة وأخيرًا الطائي بـ34 نقطة وقد ضمن عمليًا البقاء.

الأهلي سيُواجه الشباب في الجولة الأخيرة يوم الإثنين القادم، فيما سيلعب الباطن ضد الاتحاد والفيصلي أمام الهلال، وتأمل جماهير الراقي في الفوز بالرياض وتحقيق فرسي صراع الصدارة الفوز لضمان البقاء وتجنب الهبوط إلى دوري يلو.

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