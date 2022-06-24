المفاوضات مستمرة .. صور تُظهر آل معمر رفقة جارسيا في باريس

هل اقترب النصر من التعاقد مع جارسيا؟

كشفت تقارير صحفية، عن الاجتماع الذي دار بين مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، والمدرب الفرنسي رودي جارسيا، من أجل الاتفاق على تدريب العالمي بداية من الموسم المقبل.

صور بين آل معمر وجارسيا

نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، فيديو به صورتين، يظهر فيهما مسلي آل معمر، وهو يجلس بجوار جارسيا في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس.

وعلقت الجريدة على الصورة المنشورة، حيث كتبت: "صورتان خاصتان بالرياضية، ويبدو مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، بصحبة المدرب الفرنسي رودي جارسيا المرشح لتدريب النصر".

وتابع: "الجلسة قبل ساعة في فندق جورج سانك – باريس، يستكملان المفاوضات قبل توقيع العقد".

#عاجل |

صورتان خاصتان بـ"الرياضية" ويبدو مسلي ال معمر رئيس نادي #النصر، بصحبة المدرب الفرنسي رود جارسيا المرشح لتدريب النصر، قبل ساعة في فندق جورج سانك - باريس يستكملان المفاوضات قبل توقيع العقد.



(من: @7amad7_ ) https://t.co/ffn5kzdYRg pic.twitter.com/bKao0EX4sP — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) June 24, 2022

كيف علق مسلي آل معمر على مفاوضات النصر مع جارسيا؟

بعد انتشار العديد من الأخبار خلال الفترة الماضية، التي تفيد بأن نادي النصر يواصل مفاوضاته مع جارسيا، وأن اللاعب مرحب بخوض التجربة، خرج رئيس النصر ليرد على تلك الأخبار.

وكتب مسلي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة نشرها يوم الثلاثاء الماضي، يؤكد خلالها على أن ما يتم نشره غير صحيح.

وجاء نص ما كتبه رئيس النصر: "الأصل في أي خبر يُنشر عن النصر هو الكذب، حتى يثبت خلاف ذلك، كمية الأخبار غير معقولة!".

الأصل في أي خبر يُنشر عن النصر هو الكذب .. حتى يثبت خلاف ذلك!



كمية الأخبار غير معقولة(!) — مسلّي آل معمر (@musalli9) June 21, 2022

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