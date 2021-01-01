عقوبات أوروبية منتظرة لإبراهيموفيتش ولوكاكو!

نتائج سيئة للغاية لمشاجرة الثنائي زلاتان إبراهميوفيتش وروميلو لوكاكو في ديربي ميلانو بكأس إيطاليا.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن مسألة عقاب الثنائي زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو لم يتم غلقها بشكل كامل بعد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن المدعي الفيدرالي الخاص بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم سيتولى التحقيق بشكل أعمق في الواقعة.

وأوضحت الصحيفة أن المدعي يجمع في الوقت الحالي مواد صوتية ومصورة للواقعة للتحقيق فيها بشكل أوسع بعد الحديث عن وقائع عنصرية فيها.

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وأكدت التقارير أن الفترة التي سيأخذها التحقيق غير محددة بعد، لكن نتائجه قد تكون وخيمة على اللاعبين وقد تمتد لما هو أبعد من العقوبة الحالية.

وفرض الاتحاد الإيطالي عقوبة إيقاف لمدة مباراة واحدة على كل لاعب بعد المشاجرة التي وقعت بينهما في لقاء الكأس، وتسري في مباريات البطولة ذاتها.

وحال وجد المدعي الفيدرالي ما يستدعي المزيد من العقوبات قد تمتد العقوبة لبطولة الدوري الإيطالي، وحتى للبطولات الأوروبية.

جدير بالذكر أن مباراة الكأس كانت قد انتهت بفوز إنتر بهدفين مقابل هدف وحيد ليودع ميلان البطولة ويواجه النيراتزوري نظيره يوفنتوس في نصف النهائي.