تجديد ميسي مع برشلونة.. محلك سر

ما زال تجديد تعاقد ليونيل ميسي مع برشلونة متجمدًا.

ستتجمد مؤقتًا أخبار تجديد عقد الأرجنيتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة؛ فالفريق الكتالوني لديه الكثير لينجزه قبل إتمام التعاقد مع قائده وهدافه التاريخي.

لماذا قد يتأخر تجديد عقد ميسي؟

انتهى تعاقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية شهر يونيو الماضي؛ اللاعب المتوج مع بلاده بلقب كوبا أمريكا قبل أيام بلا نادٍ حاليًا.

ميسي الذي يقضي عطلته الصيفية وضعه لم يتغير مع برشلونة؛ فالنادي الكتالوني لديه العديد من الملفات لينهيها قبل إتمام التعاقد الجديد مع ميسي.

وتحاول إدارة برشلونة حاليًا جاهدة التنسيق بين الدخل والإنفاق وديونها، بالإضافة إلى تقليص سقف الرواتب تماشيًا مع الحد الأقصى الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني.

لكن متى يجدد ميسي؟

بحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن برشلونة يخطط رغم الظروف التي يمر بها لتجديد تعاقد ميسي في شهر يوليو الحالي، على أن يكون اللاعب موجودًا في تحضيرات بداية الموسم مع الفريق في بداية شهر أغسطس.

ولا يشك أحد في أن ليو سيكون قائدًا لبرشلونة أمام ريال سوسيداد في أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد للدوري الإسباني وفقًا لسبورت.

ويبدو أن الطرفين اتفقا بالفعل على التجديد لكن يتبقى الإعلان الرسمي، مع خفوت الأخبار التي تربط ميسي بأندية أخرى كما حدث الصيف الماضي وقت طلب ليو الرحيل عن النادي مجانًا قبل عام من نهاية تعاقده استنادًا على بند في عقده.

وكان ميسي على علاقة غير طيبة ومتوترة جدًا مع إدارة برشلونة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، لكن الوضع مختلف الآن بعد عودة جوان لابورتا إلى رئاسة النادي في مارس الماضي.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من ميسي بخصوص مستقبله بعد الفوز بكوبا أمريكا

رونالدو: "القزم" ميسي ليس بحاجة للألقاب لإثبات عظمته

جورجينيو: لست أفضل من ميسي، لكن هل فاز أكثر مني؟