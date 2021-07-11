رونالدو: "القزم" ميسي ليس بحاجة للألقاب لإثبات عظمته

يعتقد البرازيلي رونالدو أن ليونيل ميسي مذهلًا وليس بحاجة للفوز بالألقاب ليثبت أنه الأفضل.

يعتقد البرازيلي رونالدو نازاريو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، مذهلًا، وليس بحاجة للفوز بأي لقب ليثبت أفضليته.

وتحدث رونالدو، لاعب برشلونة وريال مدريد السابق، في برنامج إيباي يانوس الذي يبث عبر تويتش بحضور الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الذي تملك شركته حقوق بثه.

وبُث البرنامج قبيل نهائي كوبا أمريكا 2021، فجر الأحد، الذي حسمته الأرجنتين بهدف آنخيل دي ماريا على حساب البرازيل مستضيفة البطولة.

كيف دافع رونالدو عن ميسي؟

دفاع رونالدو عن عدم فوز ميسي بلقب مع الأرجنتين كان حاسمًا "لم أفز بدوري الأبطال ودعونا لا ندخل في ذلك. لا يشتت ذلك انتباهنا عن حقيقة أن "القزم" –ميسي- مذهل".

ولم يتوج رونالدو مع ريال مدريد أو برشلونة أو أي من الأندية الأوروبية التي لعب لها بلقب دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال مدرب الأرجنتين عن ميسي؟

مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني رأيه من رأي رونالدو فقد قال قبل المباراة إن فوز بلاده لن يضيف لميسي لأنه ليس بحاجة لأي تتويج ليثبت أنه الأفضل.

سكالوني عاد بعد التتويج وشدد على ما قاله في حق قائده ليونيل ميسي.

تتويج ميسي بلقب كوبا أمريكا هو الأول له مع بلاده بعد خسارته 4 نهائيات سابقة 3 ألقاب في كوبا أمريكا ونهائي كأس العالم 2014.

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